Şahin, patlama yaşanan Mevlana Mahallesi’ni ziyaret etti Şahin: “Sosyal ve teknik olarak bütün imkanlarla mağdur olan vatandaşlarımızın yanındayız”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, patlama yaşanan Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi’nde incelemelerde bulundu.

Vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Başkan Fatma Şahin, sosyal ve teknik olarak bütün imkanlarla patlamadan mağdur olan vatandaşların büyükşehir olarak yanlarında olacaklarını söyledi.

Mevlana Mahallesi’nde bulunan bir lokantada önceki gün 4 adet sanayi tipi tüpün patlaması sonrası oluşan hasarın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Büyükşehir Belediyesi, mağduriyetlerin giderilmesi, hane ve iş yerlerin tamiri için bütün imkanlarını seferber etti.

Günlük 500 kişilik sıcak yemek iftarlarda dağıtılacak

Büyükşehir başta altyapı olmak üzere evlerin tamiratı için Gaziantep Valiliği, kaymakamlık ve AFAD ile ortak çalışması için ekipler yönlendirirken, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte evleri zarar gören vatandaşların mağdur olmaması için günlük 500 kişilik iftarlık sıcak yemek dağıtımı yapacak.

“Ne gerekiyorsa yapıp, bir an önce yaşanan zorluğu kolaylığa dönüştürmek için çalışacağız”

İncelemeler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Fatma Şahin, mağdur vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Bir patlama oldu. Çok şükür cana zarar gelmedi ama ciddi mali zarar var. Valimiz, kaymakamımız ve AFAD çalışmaya başladı biz de Büyükşehir Belediyesi olarak destek veriyoruz. Hızlı bir şekilde yapılması gerekenleri yapıyoruz. Esnafımız, vatandaşımız oruçlu. Evlerde kimse yemek yapacak durumda değil. Acil bir şekilde bu ihtiyaçların giderilmesi için çalıştık. Daha sonrasında da elektrik, kapı, pencere gibi altyapı mağduriyetlerini gidermemiz gerekiyor. Teknik ve sosyal ekiplerimiz burada. Can kaybı olmadığı için şükrediyoruz ama bir taraftan da kerim devletin gereğini yapıyoruz. Cumhurbaşkanlığımızın kurduğu bir sistem var. Sosyal belediyecilik anlayışıyla iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta bir ve beraberiz. Bu kötü günlerinde ne gerekiyorsa yapıp, bir an önce yaşanan zorluğu kolaylığa dönüştürmek için çalışacağız” diye konuştu.

Mevlana Mahalle muhtarı Osman Arslan ise patlama anından bu yana büyükşehirin yanlarında olduğunu belirterek gösterilen emekler için mahalleli adına da teşekkür etti.

