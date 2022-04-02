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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Liv Hospital Gaziantep’ten ‘Otizm Farkındalık Günü’ Etkinliği

İHA

Liv Hospital Gaziantep’ten ‘Otizm Farkındalık Günü’ Etkinliği

Liv Hospital Gaziantep’te 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolasıyla Engelsiz Yaşam Merkezi ile birlikte etkinlik düzenlendi.
Liv Hospital Gaziantep’te Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Engelsiz Yaşam Merkezi’nde eğitim alan 20 otizmli çocuk ve aileleri misafir edildi. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ve Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları polikliniklerinde muayeneleri yapılan çocukların ebeveynleri sağlık durumları hakkında bilgilendirildi. Muayenenin ardından çocuklar ile birlikte ailelere öğle yemeği ikramında bulunuldu, el baskısı etkinliği yapılarak keyifli dakikalar geçirildi.
Etkinlikteki temel amacın çocuklara yaşıtlarıyla birlikte vakit geçirebileceği bir ortam hazırlamak, hastane ortamına, doktorlara karşı olan korku ve ön yargılarını işin içine eğlence katarak kırmak ve farkındalık oluşturmak olduğuna dikkat çekildi. Liv Hospital Gaziantep yöneticileri, otizmli çocukların topluma kazandırılması, sosyal eksikliklerin giderilmesi açısından ilaç tedavisinden öte asıl önemli olanın onları yaşadıkları topluma dâhil etmek için yaşıtlarıyla birlikte etkinliklere katılmalarının sağlanması olduğunu vurguladı.

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