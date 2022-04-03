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Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'ye bakanlık onayı Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat: “Ayakkabı sektörünün kalbi olacak ve ülkemizde sektöre öncülük edecek Gaziantep Ayakkabı Terlik Ve Yan Sanayi İhtisas OSB şehrimize hayırlı olsun"

İHA

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'ye bakanlık onayı Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat: “Ayakkabı sektörünün kalbi olacak ve ülkemizde sektöre öncülük edecek Gaziantep Ayakkabı Terlik Ve Yan Sanayi İhtisas OSB şehrimize hayırlı olsun"

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından kuruluş çalışmaları yürütülen Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından kuruluş protokolü onaylanan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü'nce tüzel kişiliğinin tescili yapılan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Bölgesi’nde 880 bin metrekare alana kurulacak. Yürütülecek kamulaştırma işlemleri ve proje onaylarının ardından arsa tahsislerine başlanacak olan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB'nin kent ve bölge sanayisine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Ayakkabı sektörünü bir araya toplayacak ve daha iyi koşullarda, katma değeri yüksek üretimler yapılmasına imkan sağlayacak olan Gaziantep Ayakkabı İhtisas OSB ile birlikte aynı zamanda Gaziantep'e ait markaların oluşturulması, mevcut markaların daha da geliştirilmesi ve bölgede markalaşma oranının artırılması hedefleniyor.

OSB’nin kuruluş protokolünün Bakanlık tarafından onaylanması ile oldukça önemli bir aşama kaydettiklerini ve bundan sonraki süreçte yürütecekleri son çalışmaların ardından arsa tahsislerine başlayacaklarını ifade eden Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, OSB'nin Gaziantep ve bölgenin üretim kapasitesini artıracağını ve ülke ekonomisine her açıdan değer katacağını söyledi.

Türkiye'de ayakkabı üretim merkezlerinin başında Gaziantep'in geldiğini fakat hedeflenen neticelere ulaşılabilmesi için özellikle marka, tasarım ve tanıtım alanlarında mesafe kat edilmesi gerektiğini vurgulayan Özpolat, Gaziantep Ayakkabı İhtisas OSB’nin markalaşma ve tanıtım noktasında üstleneceği rol ile yerel kalkınmaya ve şehrin zenginleşmesine de katkı yapacağını ifade etti.

Gaziantep'in gittikçe daha da güçlenen sanayisinin ve kentte büyümeye devam eden ayakkabı sektörünün büyük bir rekabetçilik potansiyeli taşıdığını ve bu durumun Ayakkabı İhtisas OSB yatırımcıları için de önemli teşvik ve fırsatlar oluşturacağını söyleyen Özpolat, "En zorlu dönemlerde bile güçlü sanayisi, büyüyen ekonomisi ve yükselen ihracatı ile ülkemizin gücüne güç katan Gazi şehrimizin ayakkabı sektöründe de lider olması ve kendimize ait markalarımız sayesinde hem şehrimizin hem de ülkemizin ayakkabı sektöründe dünyada söz sahibi olması için kuruluş çalışmalarını yürüttüğümüz Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgemize Bakanlığımız tarafından onay verilmesi sanayicilerimiz, yatırımcılarımız ve şehrimizdeki tüm ayakkabı sektörü için mutluluk verici bir gelişme oldu. Gaziantep’imiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. OSB'mizin bu aşamaya gelmesinde çok önemli destekleri bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, eski Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Milletvekillerimiz, Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sait Kılıç, GSO Meclis Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, tüm sektör temsilcilerimiz, bu süreçte yanımızda olan kurum ve kuruluşlarımız ile destek olan herkese çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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