Şahinbey Ampute’den 8-0'lık farklı galibiyet

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Anadolu Erciyes Engelliler Sporu 80 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

İç sahada ve dış sahada aldığı farklı galibiyetlerle ligde iyi bir çıkış yakalayan Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, çıkışını Anadolu Erciyes Engelliler Spor karşısında da sürdürdü. Şahinbey Ampute, kendi evinde oynadığı karşılaşmanın ilk yarısını 2 ve 10. dakikada Mohammed Mubarık’ın, 12, 21 ve 25. dakikalarda Barış Tellli’nin, 26 dakikada Yusuf’ Yahya’nın ve yine 26 dakikada Fuat Taştan’ın attığı gollerle 70 önde tamamladı. İkinci yarıya daha rahat başlayan mavibeyazlı ekip, taraftarının da desteğiyle ikinci yarıda üstün oynayan taraftı ve 28. dakikada Yusuf Yahya’nın kaydettiği golle karşılaşmayı 80 kazanmasını bildi.

“Hedefimiz şampiyonluk”

Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı takımı tebrik ederek, “Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı olarak evimizde Anadolu Erciyes Engelliler Spor’u ağırladık. Takımımız iyi bir oyun ortaya koyarak rakibimizi 80 gibi farklı bir skorla yendik. Her iki takımın oyuncularına ve teknik ekibini ortaya konan oyundan dolayı tebrik ediyorum. Bu karşılaşmada bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Hedefimiz şampiyonluk. Hedefimize ulaşmak için ekibimiz ve taraftarımızla birlikte sonuna kadar mücadele edeceğiz. Alınan bu galibiyeti Onursal Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na armağan ederek vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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