Büyükşehir, “Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep” adlı eseri elektronik ortamda yayımladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep’in spor bakımından taşıdığı potansiyeli ortaya koymak amacıyla “Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep” adlı elektronik kitap yayımlandı.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Gazikültür A.Ş, 2 yıllık saha ve kaynak araştırmaları sonucunda şehirde spora dair yapılan yatırımlar ve spor mekanlarının görünürlüğünü içeren “Spor Coğrafyası Açısından Gaziantep” adlı eseri elektronik ortamda okuyucuyla buluşturdu. Dr. Uğurcan Ayik’in kaleme aldığı, toplamda 168 sayfadan oluşan kitap, ücretsiz olarak www.gazikulturas.net internet adresinden okurların beğenisine sunuldu.



Kitap hakkında değerlendirmede bulunan Gazikültür A.Ş Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatları ve Gazikültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver’in teklifleri doğrultusunda elektronik ortamda yeni bir kitabı daha yayımladıklarını belirterek, eserin Gaziantep’in spor tarihini ve kültürünü spor coğrafyası bağlamında ele aldığını belirtti.



Spor Şehri Gaziantep Projesi’nin meyveleri tek bir kitapta toplandı

Kitabın özellikle Gaziantep’e özgü olan geleneksel sporlardan 'Aşırtmalı Aba Güreşi' de dahil olmak üzere çeşitli modern sporların şehirdeki durumunu ortaya koyduğunu kaydeden Yakar, “Gaziantep, hem geçmişten günümüze taşıdığı spor kültürü hem de günümüzde Türkiye’de en çok lisanslı sporcuya sahip şehirlerden birisi olması bakımından aslında bir spor şehridir. Şehrimizin bu özelliğinin farkında olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarının desteğiyle ‘Spor Şehri Gaziantep’ adlı projeyi başlatmıştır. Bu projenin sonuçlarını da içeren kitap, Gaziantep’te faaliyete geçirilen yüksek kapasiteli spor tesislerinin şehre katkılarını da ortaya koymaktadır” şeklinde konuştu.



“Eserde aba güreşçilerimizin envanterine dair okuyucuya bilgiler sunuluyor”

Eserin, spor coğrafyası disiplini çerçevesinde Gaziantep’teki spor mekanları ve kültürünü detaylandırdığını aktaran Yakar, “Kitap üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm iki kısımdan oluşmaktadır. İlk kısımda spor coğrafyasına dair literatür tartışılmaktadır. Özellikle son 3040 yılda spor coğrafyası çalışmalarının coğrafi araştırmalarda artan rolü, farklı bilim dallarının bu araştırma alanına yaptığı katkılar bu kısmın ana hatlarını oluşturmaktadır. Birinci bölümün ikinci kısmı ise Gaziantep’e ayrılmıştır. Bu kısım yerleşim tarihi M.Ö. 5000’li yıllara kadar uzanan Gaziantep’teki yerleşmenin gelişimiyle başlayıp, kent için yapılan planlarla devam etmektedir. İkinci bölüm Gaziantep tarihinde önemli bir yere sahip olan aba güreşi ve futbola ayrılmıştır. Her iki sporun tarihsel süreçteki gelişimi şahıslar ve önemli olaylar çerçevesinde okuyucuya en yalın haliyle aktarılmaya çalışılmıştır. Bu bölüm bünyesinde daha önce hiç yapılmamış olan aba güreşçilerimizin envanterine dair de okuyucuya bilgiler sunmaktadır. Üçüncü bölüm Gaziantep’teki sporun mekansallığına ayrılmıştır. Spor mekânlarının ve sporcuların ilçelere, mahallelere göre dağılışı en küçük ayrıntısıyla okuyucuya sunulmuştur. Bu bölümün sonunda ise Gaziantep’in spor envanterine uygun olarak spor mekânlarımız aktarılmıştır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.