GAÜN'de 14 Mart Tıp Bayramı Turnuvası

Tıp Bayramı kutlamaları çerçevesinde Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlanan 3. Geleneksel 14 Mart Tıp Turnuvası Ödül Töreni, GAÜN Mavera Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleşti.

GAÜN Tıp Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan Müzik Topluluğu’nun konseriyle başlayan törende konuşan GAÜN Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Can Demirel, turnuvaya daha önceki senelerde olduğu gibi bu yıl yapılan etkinliklere yine öğrenci ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirtti. Turnuvanın Gaziantep Üniversitesinde geleneksel hale geldiğini belirten Prof. Dr. Demiral, “Bu yıl öğrencilerimiz tarafından 3’üncüsü düzenlenen, çok sayıda öğrenci ve akademisyenin katıldığı turnuvalarımızı güzel bir törenle bitirdik. Katılım gösteren, destek veren tüm hocalarımıza ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Her sene bu coşkuyla devam etmesini temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

14 Mart Tıp Bayramı çerçevesinde gerçekleştirilen turnuva hakkında bilgi veren Turnuva Düzenleme Komite Üyesi ve Tıp Fakültesi dönem 5 öğrencisi Staj. Dr. Hatice Sümeyye Aksoy, “Bu sene 3’üncüsünü düzenlediğimiz turnuvalarımızı 12 farklı dalda gerçekleştirdik. Hocalarımızın, arkadaşlarımızın yoğun ilgisiyle çok keyifli bir turnuva dönemini geride bıraktık. Her sene artan coşkuyla turnuvalarımızı devam ettireceğiz. Katılım gösteren tüm arkadaşlarımıza, destek veren herkese ve düzenleme komitesindeki arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Etkinlik, şampiyon olan takım ve kişilere madalya ve kupa verildikten sonra düzenleme komitesine sertifika takdimi ile sona erdi.

