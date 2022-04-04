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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SANKO Okulları öğrencisi eskrimde Türkiye 5'incisi oldu

İHA

SANKO Okulları öğrencisi eskrimde Türkiye 5'incisi oldu

SANKO Okulları öğrencisi Ekin Asyalı, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen “Okul Sporları Eskrim Gençler, Yıldızlar, Küçükler Türkiye Birinciliği Yarışması”nda “Genç Kız Epe Kategorisi”nde Türkiye beşincisi oldu.
Kahramanmaraş Spor Salonunda düzenlenen yarışmaya; Genç KızErkek Epe, Folore ve Kılıç Kategorisinde 233 sporcu, Yıldız Kız Erkek Epe, Folore ve Kılıç Kategorisinde 211 sporcu, Küçükler KızErkek Epe, Folore ve Kılıç Kategorisinde ise 210 sporcu katıldı.
SANKO Okulları; eskrim Türkiye birinciliği yarışlarında Rüzgar Ata Kuday, Kağan Yılmaz, Mustafa Erdem, Esma Sultan Gözcü, Nazenin İpek Söylemez, Ekin Asyalı, Nisa Güneş, Yasemin Sude Sarıkaya, Zeynep Nisa Demir, Davutcan Demir, Eren Can, Yavuz Selim Altan, Vehbi Kayra Ulucan ve Kaan Çavdar’dan oluşan sporcularla mücadele etti.
Yarışlarda Genç Kız Epe Kategorisinde Ekin Asyalı, pul maçlarında sağlamış olduğu başarısı ile eleme maçlarına geçiş sağlayarak Türkiye beşinciliği kazandı.
SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, yarışmaya katılan 15 sporcusunu ve öğretmenleri kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

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