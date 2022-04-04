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GAİB ve Gaziantep’ten Mart ayında yeni ihracat rekorları Gaziantep’ten yüzde 15,7 Bölgeden ise yüzde 18,5’lik ihracat artışı

İHA

GAİB ve Gaziantep’ten Mart ayında yeni ihracat rekorları Gaziantep’ten yüzde 15,7 Bölgeden ise yüzde 18,5’lik ihracat artışı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), son dönemde sergilediği güçlü ihracat performansını Mart ayında da sürdürmeyi başardı.
2022 yılının Mart ayında Bölge ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 oranında artarak 1 milyar 184 milyon 420 bin dolar seviyesine geldi. Dış ticarette Bölgenin lokomotifi konumundaki Gaziantep ise Mart ayını 1 milyar 19 milyon 824 bin dolarlık ihracatla tamamlayarak bir önceki yıla göre yüzde 16,7’lik artış oranı yakaladı.
Bölge için tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştıklarını bildiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, “Küresel çapta yaşanan olumsuz hava ve siyasi sorunların dünya ekonomisine negatif etkilerine rağmen hem Bölgemiz hem de ilimiz Gaziantep için, ihracat performansımızdaki istikrarlı artışın devam ettiğini söylemek mümkündür. Geçtiğimiz ay, Gaziantep, gerçekleştirdiği ihracatla tarihinde ilk kez 1 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza atmıştır. Bu başarının gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan tüm ihracatçılarımızı kutluyorum. Yine Gaziantep’ten bin 870, Bölgemizden ise 2 bin 659 aktif ihracatçı sayısı ile tüm zamanların en yüksek ihracatçı sayısına ulaştık. Tüm zorluklara rağmen bu rakamlara ulaşmayı başaran ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum” şeklinde konuştu.
Gaziantep’ten yüzde 15,7 Bölgeden ise yüzde 18,5’lik ihracat artışı
2022 yılı genelindeki ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, “OcakMart 2022 döneminde Bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5’lik artışla ihracatını 3 milyar 105 milyon 318 bin dolar seviyesine çıkardı. Aynı dönemde Gaziantep de 2 milyar 645 milyon 122 bin dolarlık ihracatıyla geçtiğimiz yıla göre rakamlarını yüzde 15,7 oranında artırdı.” ifadelerini kullandı.
Dünyayı etkisi altına alan salgın ve ekonomide bıraktığı olumsuz etkiler henüz bertaraf edilememişken tüm bu sorunların yanı sıra, Rusya’nın Ukrayna saldırısı ile de bilinmezliğe sürüklenen dünya ve ekonomi gündemine karşın Bölge ihracatçısının zorlukların üstesinden azimle geldiğini ifade eden Kileci, “Küresel çapta içinde bulunduğumuz atmosferde yaşanan belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen Bölgemiz istikrarını sürdürerek ihracat potansiyelini artırıyor. Şubat ayında olduğu gibi Mart ayında da bir önceki yıla göre ihracat rakamlarımızı kayda değer oranda yukarı taşıdık. 2022 yılının en yüksek ihracat değerine de geçtiğimiz ay ulaştık, devam eden süreçte de bu başarıyı sürdüreceğimize olan güvenimiz tam. En büyük pay elbette ki ihracatçılarımızın çalışkanlığı, azmi ve inancına ait. Bölgemizin kalkınmasına ve ülke ekonomisine değer katan tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum” dedi.
En çok Irak, ABD ve Suriye’ye ihracat
Bölge ihracatında en büyük paya sahip ülkeler ve ürün grupları hakkında da bilgi veren GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, Ortadoğu ülkelerinin yüzde 39,7 payla ilk sırada yer aldığını ifade ederken, AB ülkelerinin yüzde 18 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 17,2 payla üçüncü sırada yer aldığını belirtti. 2022’in OcakMart ayları arasında toplam 181 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kileci, “Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, Libya, İsrail, Cibuti ve İran; Bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ürün gruplarına baktığımızda ise Bölgemizden en çok makine halıları, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demirçelik mamulleri, diğer gıda müstahzarları ile ağaç ve orman ürünleri ihraç edildiğini görüyoruz” dedi.
OcakMart Döneminde Gaziantep’ten 2 milyar 645 milyon 122 bin dolarlık ihracat
2022 yılının başından günümüze, 2 milyar 645 milyon 122 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep, kümülatif bazda ülkemizin en çok ihracat gerçekleştiren 5. ili konumunu korumaktadır. İhracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep’in yüzde 129 seviyesinde olduğunu belirten GAİB Koordinatör Başkanı Kileci, “Gaziantep, dış ticaret verileriyle Türkiye’ye rol model olabilecek bir şehir. Hedefimiz en kısa zamanda Gaziantep’i Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren illeri içinde daha da yukarılara taşımak.” değerlendirmesinde bulundu. Kileci, Gaziantep’ten en çok ihraç edilen ürünlerin; Tekstil ve hammaddeleri, hububatbakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile demir, demir dışı metaller olduğunu sözlerine ekledi.
Kileci ayrıca, 2022 yılı Mart ayında GAİB'e bağlı diğer illerden Kahramanmaraş'ın 150 milyon dolar, Mardin'in 112 milyon dolar, Malatya'nın 46 milyon dolar, Diyarbakır'ın 23,2 milyon dolar Şanlıurfa'nın 21,6 milyon dolar, Kilis'in 6,7 milyon dolar ve Adıyaman'ın 5,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini kamuoyuna duyurdu.

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