Şahinbey'de ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor

Şahinbey Belediyesi Narlıtepe Mahallesi’nde öğrencilerle birlikte ağaç dikimi gerçekleştirdi.

İlçenin birçok alanında ağaç dikimi gerçekleştiren Şahinbey Belediyesi, Narlıtepe Mahallesi’nde 62 bin 655 metre kare alana 2 bin elli üç adet ağaç dikimi gerçekleştirdi. Göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 4 Milyon ağaç dikimi ve dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ağaç dikim çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.

“Vatandaşın derdi ile dertlenen bir başkanımız var”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun vatandaşın tüm sorunları ile yakından ilgilendiğini belirten AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, “Şahinbey Belediyemizin klasik hale gelmiş bir programında yine bir araya geldik. Şahinbey Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Şahinbey sınırları içerisinde hemşerilerimizin ne ihtiyacı varsa gereken neyse onu yapmıştır. Narlıtepe Mahallemize iki bin yirmi üç tane ağaç diktik. Başkanımın da dediği gibi insanın bir dikili ağacı olması lazım. Başkanımız vatandaşın derdini kendisine dert edinmiş. Memlekete ve vatandaşa hizmet için gece gündüz demeden çalışan bir Başkanımız var gayretimiz de bundandır. Herkesin dikili bir ağacı olsun istiyoruz. Bu anlamda Şahinbey Belediye Başkanımız ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

“Birlik ve beraberlik içinde Şahinbey’i daha güzel hale getireceğiz”

Kurumların Şahinbey’de uyum içinde çalıştığına dikkati çeken Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, “Şahinbey’de oda başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, kurum amirlerimizle siyasetçilerimizle bütün sivil toplum örgütlerimizle bir arada birliktelik, huzurlu bir şekilde çalışıyoruz. Şahinbey daha güvenli olacak. Şahinbey daha huzurlu olacak. Şahinbey eğitimde daha iyi olacak. Şahinbey ekonomide daha iyi olacak. Biz birlikte olursak birliğimizi daim kılarsak daha iyi yerlere, daha güzel günlere kavuşacağız. Beraberinde bu mübarek ayın hepinize, ailenize, milletimize huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum. Belediye Başkanımızı ve tüm ekibini yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

“Ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyor”

Ağaçlandırma çalışmalarının çeşitli mahallelerinde devam ettiğini belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “Ağaç dikmek gerçekten çok önemli. İstiyoruz ki herkesin dikili bir ağacı olsun. Onun için çeşitli mahallelerimizde ağaç dikme etkinlikleri düzenliyoruz. Burada diktiğimiz ağaçların hepsini çocuklara emanet ediyorum. İnşallah sizlerle beraber bu ağaçlar, bu fidanlar da büyüyecek. Maalesef bu bölgemiz çarpık yapılaşmış ve vadiye doğru giden bir alan. Daha önce aşağıda yol yoktu. Belediye Başkanı olduktan sonra buraya geldiğimde inanın gidecek yol bulamamıştım. Sonradan Yeşil Vadi Bulvarı’nı açtık ve Yeşil Vadi Millet Bahçesi’ni yaptık. Şu anda Türkiye’nin en büyük millet bahçesi burada sizlerin hizmetinde. Bunun yanı sıra ilçemize 635 tane park yaptık. Dört milyonun üzerinde ağaç fidanı dikimi ve dağıtımı yaptık. Sadece çiftçilerimize yedi yüz elli bin tane zeytin fidanı dağıttık. Şu anda hepsi meyve veriyor. Dumlupınar’da elli dönüm yeri yeşil alan olarak ayırdık. Şu anda orada da ağaçlandırma çalışmamız devam ediyor. Narlıtepe Mahallemize 2 bin 53 tane yetişmiş ağaç dikiyoruz. Yine İlçemizin değişik mahallelerinde ağaçlandırma çalışmalarımız devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şahinbey belediyemizin önemli hizmetleri var”

Tarım İl Müdür Yardımcısı Ali Doğan Şahinbey Belediyesi’nin öğrenciler için önemli hizmetler verildiğini belirterek, “Geçmişte tutluk, çok ciddi, meyve ağaçlarının olduğu bir yerdi. Keçiler yaydık, çocukluğumuz orada geçti, biliyorum. Sonrasında ağaçların tamamı kesildi, çölleşti. Şahinbey Belediyesi’nde o kadar çok hizmetleri var ki, onların yanında bu sadece bir tanesi çölleşmiş, yok olmuş, çöplüğe dönmüş alanların ağaçlandırılması; gerçekten çok büyük başarı. Bu konuda Başkanımıza takdirlerimi arz ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanıma yaptığı hizmetlerden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

“Başkanımız Şahinbey’in her Mahallesi’ne hizmet veriyor”

Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, Başkan Mehmet Tahmazoğlu’nun merkezi mahallelerin yanı sıra kırsal mahallerde önemli destekler sağladığını belirterek, “Tarım İlçe Müdürlüğü olarak Başkanımızın hizmetlerini yakından takip ediyorduk. Başkan Bey eğitimden şehrin her alanına kadar destek veriyordu. Biz de Başkanımızdan seksen bir tane kırsal mahallemize destek istedik. Allah razı olsun. Şahinbey’de beş yıl önce çiftçilerimize 2.000 ton gübre vererek başladık. Allah’a şükür üç yüz bin dekar alanı ekilebilir hale getirdik. Bu yıl yaklaşık iki bin ton arpa, bin altı yüz elli ton buğday beş yüz altmış sekiz ton mercimek tohumu aldık. Kırsalda 81 köyümüzün ekimini gerçekleştirdik. Bundan üç yıl önce ihtiyaç sahibi tüm ailelere küçük ve büyükbaş hayvan verdik. Şahinbey’de Başkanımız bizi öyle bir yere getirdi ki artık köyden şehre değil, şehirden köye gidenler geliyor bizim yanımıza. Daha önceki yıllarda buranın çehresi böyle güzel değildi. Ama şimdi Yeşilvadi Millet Bahçesi ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile mükemmel bir hale geldi. Belediyemiz sadece şehri değil kırsalda seksen bir kırsal mahallemizi de mükemmel bir hale getirdi. Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu’na yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

İlçemizin çehresi değişti

Narlıtepe Mahalle Muhtarı Faruk Damar, Başkan Mehmet Tahamzoğlu’nun hizmetleriyle ilçenin çehresini değiştirdiğini belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu ilçemizin dört bir yanını yeşillendirmek için ağaç dikme çalışmaları yapıyor. Bizlerde kendisine destek olmaya çalışıyoruz. Başkanımıza ilçemize vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Narlıtepe Mahallesi’nde düzenlenen törene AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Şahinbey İlçe Kaymakamı Tahir Şahin, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey İlçe Tarım Müdürü Mustafa Güzel, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, MHP Şahinbey İlçe Başkanı İlker Kızıklı, Meclis Üyeleri, Esnaf Oda Başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.