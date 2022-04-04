Trafik polisleri kendi yaya çizgilerini kendi çizdi

İslahiye’de trafik polisleri, kendi görev yaptığı bölgelerde rengi solmuş yada silinmiş yaya geçidi çizgilerini kendi elleriyle yeniden çizdi.

Gaziantep’in İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Hakkı Demirel Hükümet Caddesi kavşağında renkleri solan veya silinmiş yaya geçidi çizgilerini, yeniden çizdi. Vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla başlattıkları çalışmayı sürdüren ekiplere gören vatandaşlar da yardım etti.

Vatandaşlar, Trafik polislerinin bu duyarlılığını takdirle karşılayarak kendilerine teşekkür etti.

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