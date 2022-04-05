İnşaattan düşen boya ustası öldü

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Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, çalıştığı inşaatın 2'nci katından düşen boya ustası Bilal Ömer Faraç (37) yaşamını yitirdi.

Olay, dün Oğuzeli'ne bağlı Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bağ evi inşaatında çalışan Bilal Ömer Faraç, 2´nci katta boya yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. İşçilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, boya ustası Faraç´ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. 3 çocuk babası Faraç´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Bilal Ömer Faraç'ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-04-05 11:54:17



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