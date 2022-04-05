Boya yaparken yüksekten düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti

Gaziantep'te bir bağ evinde boya işi yaptığı esnada dengesini kaybederek 2. kattan aşağı düşen işçi olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi Mimar Sinan Mahallesi kırsalında bulunan bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinin ikinci kat dış cephe boya işini yapan yabancı uyruklu 37 yaşındaki 3 çocuk babası Bilal Ömer Farac, bir anda dengesini kaybederek yere düştü. Yere düştükten sonra ağır yaralanan Farac, ustası tarafından uzun süre sonra fark edildi.



Olay yerinde hayatını kaybetti

Durum fark edildikten sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları değerlendirmede yüksekten düşen işçinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden talihsiz işçinin cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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