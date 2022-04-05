GAÜN'de Avukatlar Günü etkinliği

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Hukuk Topluluğu tarafından 5 Nisan Avukat Günü nedeniyle düzenlenen 4 Başlıkta Savunmanın Detayları paneli GAÜN Hukuk Fakültesi Amfisinde gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esra Siverekli, Avukatlar Gününde bu etkinliği düzenleyerek daha anlamlı hale getirdiği için Hukuk Topluluğu öğrencilerine teşekkür etti. Prof. Dr. Siverekli, konuşmasının devamında bu etkinliklerin öğrenciler için çok önemli ve kıymetli olduğunu belirterek, ileride meslek hayatına başladıklarında daha iyi anlayacaklarını ifade etti.

Topluluğun 9 aktif komisyonuyla fakültedeki Hukuk eğitimine farklı bir boyut kazandırmayı ve çok çeşitli aktiviteleriyle öğrencilerin kişisel gelişimini desteklemeyi amaçladığını belirten GAÜN Hukuk Topluluğu Başkanı Kıvanç Dinçer ise “Biz topluluk olarak kamuoyunda huzurun tesisi için hukuka, yargıya güvenin tesisinin ne derece önemli olduğunu anlıyor ve geleceğin birer hakim, savcı veya avukat, kısacası hukukçu adayları olarak görevlerimize ulaşmadan önce kendimizi mümkün olduğunca iyi yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

Moderatörlüğünü Doç. Dr. Tayfun Ercan’ın yaptığı panel, Gaziantep Baro Başkanı Avukat İskender Kahraman, Avukat Arabulucu Ayşe Güldiken, Avukat Cüneyd Altıparmak ve Avukat Ömer Alper Köroğlu’nun sunumlarıyla devam etti.

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