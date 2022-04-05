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Sosyal sorumluluk projelerine destek SANKO Üniversitesi Hastanesi, eğitim hemşiresi tabur, OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ilk yardımı anlattı TAbur: “İlkyardımı doğru uygulamak, hayat kurtarmada en temel kuraldır”

İHA

Sosyal sorumluluk projelerine destek SANKO Üniversitesi Hastanesi, eğitim hemşiresi tabur, OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ilk yardımı anlattı TAbur: “İlkyardımı doğru uygulamak, hayat kurtarmada en temel kuraldır”

SANKO Üniversitesi Hastanesi Eğitim Hemşiresi Aslıhan Tabur, ilkyardımı doğru uygulamanın, hayat kurtarmada en temel kural olduğunu söyledi.
Tabur, kurumsal sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine ilk yardımın püf noktalarını anlattı.
Dünyada her beş saniyede bir kişinin yaralanma sonucu hayatını kaybettiğini anımsatan Tabur, “Herkes her an, herhangi bir yerde, bir kaza veya yaralanma sonucu ilkyardıma ihtiyaç duyabilir” dedi.
Özellikle yaşlıların yüzde 40’ının düşmeye bağlı yaralanmalar sonucu yaşamlarını kaybettiğini belirten Tabur, “Böyle durumlarda erken uyarı belirtileri ve önleyici bakım, yaşam ile ölüm arasındaki çizgide yaşlıların ve hepimizin hayatlarımızı sürdürebilmemizde büyük önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.
Acil durumda doğru müdahale hayat kurtarabilir
“Acil durumlarda ne yapabileceğimizi ne kadar bildiğimizi doğru değerlendirmeliyiz. Çünkü yaşam ile ölüm arasındaki süreçte ancak doğru ilk yardım bilgimiz bizlere yardımcı olabilir” diyen Tabur, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Toplumda bilinçle müdahale edebilecek her yaştan insan buna yaşlı nüfus ve bakıcılar dahil ilk yardım konusunda eğitimli olursa, yaralanmalar önlenebileceği gibi, acil durum sonrası doğru müdahale ile hayatlar da kurtarılabilir. Önleyici bakım ve ilk yardım sağlıklı bir yaşam için destek sağladığı gibi sağlık harcamalarını, öğrenciler için eğitim, çalışanlar için işgücü kayıplarını da azaltmaktadır. Norveç’te nüfusun yüzde 95’i ilk yardım eğitimini almıştır. Gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde ise ilk yardım eğitimi alan kişi sayısı, nüfusa oranla oldukça azdır.”
Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticilerinin öğrencilerinde farkındalık oluşturarak, ilkyardıma ihtiyaç duyulduğunda bilinçli hareket etmelerini sağlamak amacıyla talep edilen eğitime SANKO Üniversitesi Hastanesi İlk Yardım Eğitim Merkezi olarak destek vermekten büyük bir mutluluk duyduklarını dile getiren Tabur, “Gençlerimizin hayatına olumlu dokunmak ve insan sağlığına katkı sağlamak adına desteklediğimiz bu sosyal projede, birlikte yapacağımız uygulamaların da büyük etkisi olacağına inanıyorum” diye konuştu.
Teorik ve uygulamalı eğitimin ardından öğrencilerin sorularının yanıtlandığı eğitime, Gaziantep OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Şeyda Şahin, Rehber Öğretmenler Begüm Tabur ve Sena Babaoğlu ile eğitimciler ve öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
Sunumun ardından Tabur’a teşekkür belgesi takdim edildi.

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