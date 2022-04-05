Gaziantep'te son bir haftadaki 25 trafik kazası kameralarda

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Gaziantep'te son bir haftada yaşanan 25 trafik kazası kent güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında son bir hafta içerisinde meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile Plaka Tanıma Sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri yayınladı. Hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücüler ile yayaların karıştığı kazalar kameralara yansıdı. Sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha ortaya çıkarken, kazalarda can kaybı yaşanmadı.



Emniyet 25 ayrı trafik kazasının görüntüsünü paylaştı

Emniyet, kent merkezindeki Değirmiçem Mahallesi, Kolejtepe Mahallesi, Bahçelievler Mahallesi, Serinevler Mahallesi, Vatan Mahallesi, Seferpaşa Mahallesi, İncilipınar Mahallesi, Onat Kutlar Mahallesi, Güvenevler Mahallesi, Karataş Mahallesi, Karacaahmet Mahallesi, Muammer Aksoy Bulvarı, 60. Yıl Mahallesi, Maraş Yolu, Burç Kavşağı, Pancarlı Mahallesi, Deniz Mahallesi, Bekirbey Mahallesi'nde meydana gelen 25 ayrı trafik kazasının görüntüsünü paylaştı.

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