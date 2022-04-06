Gaziantep’te 7 aracın lastiğini patlatanların 3 çocuk olduğu ortaya çıktı

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Gaziantep’te 7 aracın lastiklerinin bıçakla patlatılması olayına ilişkin çalışma başlatan polis, lastikleri 3 çocuğun patlattığını tespit etti.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, 2 gün önce 7 aracın lastiklerinin aynı anda patlatılmasına ilişkin çalışma başlattı. Lastikleri patlatan şahısları tespit etmek için bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, lastikleri 3 çocuğun patlattığını tespit etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’yla koordineli çalışan polis, suça sürüklenen 3 çocuk hakkında yasal işlem başlattı.

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