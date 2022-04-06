Vali Davut Gül, GAÜN öğrencileriyle bir araya geldi Gaziantep Valisi Davut Gül: “İyi üniversite yok, iyi öğrenci var”

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileriyle bir araya gelerek, geleceğine yön verecek öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.

GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerle buluşan Vali Gül, “İyi üniversite yok, iyi öğrenci var. Hepimizin belli bir kapasitesi var. Herhangi bir hedefimiz olduğunda ve o hedefle ilgili gayret sarf ettiğimizde mutlaka olur” dedi. Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi mezunu olduğunu belirten Vali Gül, ortalama bir üniversiteden mezun olduğunu ama sınav sürecinde çok çalıştığını söyleyerek konuşmasının devamında, “Günde 1314 saat ders çalıştım. Girdiğim ilk ve tek sınavdı, kazandım. Gayret gösterince, çalışınca kazanılmayacak sınav yok ama bu sınavı 4 ay değil 4 yıl çalışırsınız kendinizi vermezsiniz, çalışıyormuş gibi yaparsınız hangi üniversiteden mezun oluşanız olun sonuç alamazsınız. Dolayısıyla hangi üniversiteyi okuduğunuz çok önemli değil. Üniversite size bilgiye nasıl erişeceğinizi, nasıl öğreneceğinizi gösterir. Temel anlamda hocalarımızın anlattığı bilgilerden, işin çerçevesini öğrendikten sonra bilgi dünyanızı nasıl genişleteceğiniz tamamen size kalıyor” ifadelerini kullandı.



“Kazanamayacağınız sınav yok”

Öğrencilerin çeşitli konularda sorularını yanıtlayan, staj, kariyer, barınma gibi sorunlarını dinleyen Vali Gül, öğrencilerle görüş alışverişinde bulunarak, “Gaziantep Üniversitesi’nde okumak sizin için bir dezavantaj değil, diğer üniversitelere göre olağanüstü bir avantaj da değil. Bu üniversiteleri ne kadar değerlendirdiğinize bağlı. Gaziantep şehri birçok şehre göre sizin açınızdan daha avantajlı. Büyük bir şehir, üniversite oturmuş bir üniversite ve sosyal hayatın gelişmiş olduğu bir yer. Ortalamanın üzerinde bir şehiriz ve ortalamanın üzerinde bir üniversitedeyiz. Kamuyu düşünürsek kazanamayacağınız sınav yok ama buna inanmanız ve emek harcamanız gerekiyor” şeklinde konuştu.



GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut da üniversite tercihlerinde Gaziantep Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin tüm bölümlerinin doluluk oranının oldukça iyi olduğunu belirterek, “Sizin bilgiye erişiminiz, kaliteniz, katkınız çok yüksek ama sorumluluğunuz da çok yüksek olması gerekiyor. Gelecek sizin omuzlarınıza yükleniyorsa yarınınızın bugününüzden daha güzel olması gerekiyor. Bu nedenle sadece teorik olarak anlattığımız dersler değil gönlümüz arzu ediyordu ki devlet büyüklerimiz, sektör temsilcileri sizlerle bir araya gelerek tavsiyeleri ve öğütleri olsun. Ufuk dünyanıza katkı sağlasın” diye konuştu.

Programın sonunda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut tarafından Gaziantep Valisi Davut Gül’e günün anısına çiçek takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.