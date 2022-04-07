Yarıştılar, oynadılar, eğlendiler Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Oyunları okullarımızda yaygınlaştırıyoruz” Renkli yarışmaya 50 okuldan 200’e yakın oyuncu katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yarıştılar, oynadılar, eğlendiler Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Oyunları okullarımızda yaygınlaştırıyoruz” Renkli yarışmaya 50 okuldan 200’e yakın oyuncu katıldı

İHA

Yarıştılar, oynadılar, eğlendiler Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Oyunları okullarımızda yaygınlaştırıyoruz” Renkli yarışmaya 50 okuldan 200’e yakın oyuncu katıldı

Akıl ve Zeka Oyunları Şehitkamil İlçe Yarışması, 50 farklı okuldan 200’ün üzerinde oyuncunun katılımıyla gerçekleştirildi. Renkli organizasyonda katılımcı öğrencileri ziyaret eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, branş eğitmenlerinden gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili bilgiler aldı.
Şehitkamil Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Şehitkamil İlçe Yarışması, Atatürk Kültür ve Spor Merkezi’nde 2 farklı kategoride 200’ün üzerinde öğrencinin dostça mücadelesine sahne oldu. 5 farklı oyun üzerinden düzenlenen yarışmaya öğretmenler ve öğrenci velileri de büyük ilgi gösterdi.
Yarışmanın ödül töreni öncesinde katılımcı öğrencilerle yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kategorilerinde dereceye giren öğrencilere ödüllerini takdim etti. Başkan Fadıloğlu, ‘Hamleni Yap Projesi’ ile yarışmacı öğrencilere, satranç eğitim seti ve çeşitli eğitici materyaller armağan etti.

“Akıl ve zeka oyunlarını okullarımızda yaygınlaştıracağız”
Ödül töreninde katılımcılara hitap eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilkokulların ardından ortaokul ve liselerde de akıl ve zeka oyunları faaliyetlerini yaygınlaştıracaklarını ifade etti. Başkan Fadıloğlu, konuşmasında, “Akıl ve zeka oyunlarına ilgi duyan tüm öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Öğrencilerimizi bu alana yönlendiren ve çok yönlü gelişimlerine katkı sağlayan değerli öğretmenlerimize ve saygıdeğer öğrenci velilerimize teşekkür ediyorum. Akıl ve zeka oyunları, çocuklarımızın ve gençlerimizin bilişsel ve sosyal alanda gelişiminde büyük rol oynuyor. Geçtiğimiz yıl ilçemiz genelindeki tüm ilkokullarımıza akıl ve zeka oyunları setleri armağan etmiştik. Bu yıl inşallah bu çalışmamızı ortaokullarımıza ve liselerimize de taşıyacağız. Kurumlar arası iş birliğiyle düzenlediğimiz sportif faaliyetlere akıl ve zeka oyunları yarışmalarını da eklemiş olmaktan memnuniyet duyuyorum. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde nisan ayı içinde Akıl ve Zekâ Oyunları Gaziantep İl Yarışması’nı da düzenleyeceğiz. Bu aşamadan sonra ilimizi ulusal platformda temsil edecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazar Efiloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Yazar Efiloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya ...
Kanser Haftasında onkoloji hastaları moral buldu
YEREL HABERLER Kanser Haftasında onkoloji hastaları moral buldu
İmza toplanıp apartmandan çıkarılan çift; binaya ateş edip, yöneticinin aracının camlarını kırdı
YEREL HABERLER İmza toplanıp apartmandan çıkarılan çift; binaya ateş ...
GAHİB Başkanlığına Zeynal Abidin Kaplan seçildi
YEREL HABERLER GAHİB Başkanlığına Zeynal Abidin Kaplan seçildi
İftar sonrasında evlere misafir oluyor
YEREL HABERLER İftar sonrasında evlere misafir oluyor
Gaziantep'te ihtiyaç sahipleri için ekmek fiyatı 1.5 TL'ye indirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te ihtiyaç sahipleri için ekmek fiyatı 1.5 ...
Okul öncesi eğitim öğrencilerinin tüm ihtiyaçları karşılanacak
YEREL HABERLER Okul öncesi eğitim öğrencilerinin tüm ihtiyaçları ...
7 aracın lastiğini keserken görüntülenen 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 7 aracın lastiğini keserken görüntülenen 3 şüpheli ...
Vali Davut Gül, GAÜN öğrencileriyle bir araya geldi Gaziantep Valisi Davut Gül: “İyi üniversite yok, iyi öğrenci var”
YEREL HABERLER Vali Davut Gül, GAÜN öğrencileriyle bir araya ...
Fadıloğlu önce veli toplantısına katıldı, sonra evde ziyaret etti Başkan Fadıloğlu, iftar öncesi aileleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Fadıloğlu önce veli toplantısına katıldı, sonra evde ...
Gaziantep’te 7 aracın lastiğini patlatanların 3 çocuk olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Gaziantep’te 7 aracın lastiğini patlatanların 3 çocuk ...
Aynı anda kameraya yakalanan hırsızlar yakalandı
YEREL HABERLER Aynı anda kameraya yakalanan hırsızlar yakalandı
Şahin, Kharkiv Belediye Başkanı Terekhov ile görüştü Büyükşehir, yeni yardım tırını Ukrayna’ya gönderecek
YEREL HABERLER Şahin, Kharkiv Belediye Başkanı Terekhov ile ...
Milletvekili Taşdoğan, ayakkabı sektörünün sesi oldu
YEREL HABERLER Milletvekili Taşdoğan, ayakkabı sektörünün sesi oldu
Mali Müşavir Çelikbaş, GSMMMO başkanlığı için adaylığını açıkladı Çelikbaş: “Daha kurumsal bir Oda için adayız”
YEREL HABERLER Mali Müşavir Çelikbaş, GSMMMO başkanlığı için ...
Baklavacıların ihracat başarısı Gaziantepli baklavacılar, yaptıkları ihracatla ülkenin ekonomisine büyük katkı sağlıyor
YEREL HABERLER Baklavacıların ihracat başarısı Gaziantepli ...
Şahin, Gazianteplilerle iftar sofrasında buluştu
YEREL HABERLER Şahin, Gazianteplilerle iftar sofrasında buluştu
Araban'da şehit aileleri ve gazilere iftar
YEREL HABERLER Araban'da şehit aileleri ve gazilere iftar
Uzman diyetisyenden Ramazan'da kilo vermenin sırları Diyetisyen Çelik: “Düzenli egzersiz yapıp bol proteinli beslenin”
YEREL HABERLER Uzman diyetisyenden Ramazan'da kilo vermenin ...
44 yıldır asırlık saatleri tamir ediyor
YEREL HABERLER 44 yıldır asırlık saatleri tamir ediyor
SANKO Üniversitesi akademisyenleri aday öğrencilerle buluştu Hedeflerinize ulaşmak elinizde Tıp Fakültesi Histoloji Ve Embriyoloji AB Dalı Başkanı Sırmalı: “Şehir merkezinde yer alan üniversitemizde sadece sağlık alanında eğitim veriyoruz. sağlık temalı bir üniversiteyiz”
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi akademisyenleri aday öğrencilerle ...
Gaziantep'te son bir haftadaki 25 trafik kazası kameralarda
YEREL HABERLER Gaziantep'te son bir haftadaki 25 trafik kazası ...
Sosyal sorumluluk projelerine destek SANKO Üniversitesi Hastanesi, eğitim hemşiresi tabur, OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde ilk yardımı anlattı TAbur: “İlkyardımı doğru uygulamak, hayat kurtarmada en temel kuraldır”
YEREL HABERLER Sosyal sorumluluk projelerine destek SANKO ...
Şahinbey'de son 6 ayda 3. büyük kitap fuarı heyecanı
YEREL HABERLER Şahinbey'de son 6 ayda 3. büyük kitap fuarı heyecanı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.