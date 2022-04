‘Yeşil Şehir Gaziantep’ lansmanı yapıldı Londra’dan gelen EBRD heyeti yeşil şehir ilan ettikleri Gaziantep’te Gaziantep’te yeşil şehir tanıtımı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yeşil şehir ilan edilen Gaziantep’te “Yeşil Şehirler Eylem Planı Lansmanı” düzenlendi. Yeşil Şehir Gaziantep projesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin çevre ve doğa dostu projelerini finanse etmek ve geliştirmek hedefleniyor.

Gaziantep, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından ‘Yeşil Şehirler’ projesine alınarak geniş bir yatırım planına dahil edildi. ‘Yeşil Şehirler’e katılan ve geniş bir yatırım planına dahil edilen Gaziantep için Büyükşehir Meclis Salonu’nda tanıtım lansmanı düzenlendi. Düzenlenen lansmanda, İngiltere’de imzalanan ‘Yeşil Şehir’ anlaşmasının ardından sürdürülebilir yeşil kent ile ilgili yapılanlar ve yapılacaklara dair bilgiler verildi.



Programda “Yeşil Şehir Eylem Planı” ile ilgili de detaylar paylaşıldı. Toplantıda katık atık, su yönetimi, atık su, sokak aydınlatması, enerji tedariki ve ulaşım gibi konu başlıkları ele alınarak EBRD Yeşil Şehirler programının sürdürülebilirlik açısından Gaziantep’teki yol haritası açıklandı. Başkan Fatma Şahin, lansmanda yaptığı konuşmada, Yeşil Şehirler programıyla mutlu, huzurlu, sağlıklı ve dirençli bir şehir olmak istediklerini belirterek, “İklim biziz, değişeceğiz” ifadesini kullandı.



Gaziantep’in sürdürülebilir Yeşil Şehir yol haritası açıklandı

Yapılan lansman sonrası Gaziantep’in 12 aylık süre zarfı içerisinde danışmanlar ve paydaşların katkıları ile Yeşil Şehir Eylem Planı’nı oluşturulacak. Kentteki, çevresel sorunlar belirlenerek öncelikler ortaya konacak. Bunlara ek olarak kentte aşırı sıcaklık ve kuraklık gibi kilit başlıklara ilişkin önlemler alınacak ve bu bağlamda binaların enerji etkeni olması, ağaçların gölge sağlaması gibi doğal temelli çözümlerin alt yapısı hazırlanacak. Su kayıplarının en aza indirilmesi de eylemlerin bir diğer amacı olacak.



“Çevre dostu ulaşım araçlarına hızlı şekilde entegre olması gerekiyor”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep’in Yeşil şehir programına en hazır şehirlerden biri olduğunu belirterek, şehrin sanayi alanlarının yeşile odaklı hazırlıklar yaptığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi olarak İklim Master Planı’nın hayata geçirdiklerinde sanayiyi yeşile çevirmek için neler yapılması gerektiği konusunda çalışırken kendilerine düşen önemli görevlerin de olduğu belirtti. Şahin, “Bu şehrin ulaşım alt yapısına baktığımızda ulaşımda filoların çok eski olduğunu, gençleşmesi gerektiğini gördük ve çevre dostu ulaşım araçlarını şehre kazandırdık. Bu çerçevede EBRD’nin desteği ile 120 otobüs aldık. Hızlı bir şekilde elektrikli otobüslere geçmemiz lazım. Bu bizim olmazsa olmazımız. Şu anda belediyenin araç filosuna elektriğe geçirecek çalışmalar yapıyoruz. Elektrikli araçlara geçişin yanı sıra mutlaka hafif raylı sistem, metroya şehri entegre etmemiz gerekiyor” dedi.



Metroya Gaziantep’in bu dönemde temel atması gerektiğini anlatan Başkan Şahin, “GAZİRAY’ın yakın zamanda çalışmasını tamamlıyoruz. Sinyalizasyon aşaması tamamlanıyor ve daha da önemlisi yerli ve milli tramvayımızı yapıyoruz. Bunun yanı sıra bisikletin bir spor aracı değil de bir ulaşım aracı olarak vatandaşın kanıksaması gerekiyor. Tabi, bu dönüşümü sağlamak çok kolay değil, bunu vatandaşa doğru şekilde anlatmamız lazım. Sonuç olarak insanların alışkanlıklarını değiştirmek çok zor olabiliyor” ifadelerini kullandı.



Başkan Fatma Şahin, Ulaşım Master Planı ile tek yönlü yola geçip, sola dönüşü yasaklayarak akabinde bisiklet yollarına geçme ile ilgili çalışmayı başlattıklarında bu zihinsel dönüşüme geçmenin çok kolay olmadığına dikkati çekerek konuşmasında, “Vatandaşlardan gelen cevaplar üzerine bu çalışmanın Avrupa’daki örneklerinden bahsettik. Temiz ulaşım için bisiklet kullanımının önemini anlattık. Artık Avrupa’da her yaş grubunun bisikleti kullandığını söyledik. Sadece gençlerin değil de yaşlıların da popüler ulaşım aracı olarak bisikleti kullandığını vatandaşımıza aktardık” ifadelerine yer verdi.



“Artık, Gaziantep’te yeşil şehir projeleri daya iyi yönetilecek”

Her zorlukta bir kolaylık olduğunu ifade eden Başkan Şahin, “Her şerde bir hayır vardır. Pandemiden de keza ders alıp da çıkarılan sonuçlar hayatımızı olumlu yönde etkilemeye başladı. Şehri akıllı yapmazsak geleceği inşa edemeyiz. Bugünkü lansmanla yeşil şehir projelerini daha iyi yönetilebilir hale dönüştüreceğiz. Aksi taktirde afetlerin devam ettiği, küresel ısınmanın arttığı denizlerin yükseldiği olaylara seyirci kalacağız. Biz seyirci kalamayız, gücümüzü birleştirerek şehri dönüştürerek çevre ve doğa dostu bir forma kavuşturacağız. Bu yüzden bu heyecanımızı paylaşan EBRD’ye çok müteşekkirim” şeklinde konuştu.



“Gaziantep Türkiye’de iklim eylem planı oluşturan ilk şehir”

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ise Gaziantep’te bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. Lansmanın EBRD Yeşil Şehir programında başlangıç niteliği taşıdığını aktaran Parshad, “Dünyada şehirler hali hazırda enerji kullanımınım yüzde 70’inden ve sera gazı emisyonunun 4’te 3’ünden sorumludur. Bu sebeple de şehirlere yatırım yapmak iklim değişikliği, hava kirliliği ve çevresel bozulmalar hususunda bir etki oluşturabilme konusunda muazzam fırsatlar sunmaktadır. Aynı zamanda en kırılganların çoğunu da kapsayacak şekilde bireylerin yaşamlarını iyileştirme fırsatı tanımaktadır. Gaziantep ise bu konulara yabancı değil. Türkiye’de iklim değişikliği eylem planı oluşturan ilk şehir. Hepimizin bildiği üzere neredeyse 500 bin mülteciye barınma ve ekonomik destek sağlayan bir şehirdir” dedi.



Narshad, geçmişte Gaziantep’te otobüs filosunu daha temiz olan araçlarla modernize ettiklerini anımsatarak, “Bugün artık Gaziantep için 27 megavattlık güneş enerji kapasiteli projeyi finanse ederek, yeşil şehirlerin teşvikli yatırımı ile kenti bir adım daha ileriye taşıyoruz. Ne var ki Gaziantep’i daha yeşil ve daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için yapacak çok şey var. EBRD Gaziantep’e destek olmak için burada” diye konuştu.



Bir yıl içerisinde Gaziantep’in yeşil şehir eylem planı hazırlanacak

Önümüzdeki 12 ay boyunca danışmanlar ve paydaşların katkıları ile Gaziantep’in kendine ait Yeşil Şehir Eylem Planı’nı oluşturacağını söyleyen Narshad, “Gaziantep, şehrin sakinleri ve iş insanları için ana çevresel sorunları belirleyecek ve önceliklerini ortaya koyacaktır. Gaziantep’te hem kuraklığın hem de aşırı sıcaklıkların kilit konular olduğuna ve bunlara dair azaltıcı önlemlerin alınmasının öncelikler arasında yer aldığını belirtmek isterim. Bu pek tabi, binaların enerji etkeni olmasını, ağaçların gölge sağlaması gibi doğal temelli, çözümleri ve su kayıplarının en aza indirmesi eylemlerini de içermektedir” şeklinde konuştu.



Yenilenebilir enerji çözümlerinin ise aynı şekilde bu eylem planında kilit rol oynayan bir diğer başlık olduğunu ifade eden Narshad, “Güneş enerjisi bu bağlamda elektrikli hareketliliğe, mobiliteye dair, fırsatlara odaklanılacaktır” dedi.



Gaziantep, EBRD yeşil şehirler programına alınan üçüncü Türk şehri

Narshad, Gaziantep’in EBRD Yeşil Şehirler programına katılan 3’üncü Türk şehri olduğunu da sözlerine ekleyerek, “Gaziantep’i aramızda görmek bizler için memnuniyet verici. Gaziantep, her geçen gün gelişmekte olan EBRD’nin artık bir parçası. Bugüne dek bu program sayesinde üye şehirlerde şimdiye kadar elektrikli otobüsler, şarj altyapısı ve enerji verimliliğini artırmak için binaların yenilenmesi ve yine enerji verimliliği çözümü odaklı hem su hem de atık su tesislerinde iyileştirmeler dahil olmak üzere çok çeşitli alanlarda 64 sürdürülebilir altyapı projesine 1.6 milyar Euro yatırım yapılmıştır” diye konuştu.



Lansmana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve EBRD yetkililerinin yanı sıra, Irak Gaziantep Başkonsolosu Hasan Abdulwahid Majeed, ilçe belediye başkanları ve il protokolü katıldı.

