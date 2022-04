Asırlık gramafonlar antikacıların dükkanlarını süslüyor

CHP lideri Et ve Süt Kurumu'na alınmadı

Görüntüsü ve müzikleriyle insanı geçmişe götüren 100 yıllık gramafonlar, antikacılarda meraklılarını bekliyor.

İlk çıktığı dönemlerde zengin ailelerin salonlarını süsleyen gramafonlar, hızla gelişen teknolojiyle yerini radyo, teyp gibi müzik aletlerine bıraktı. Gramafonlar günümüzde ise antikacıların dükkanlarını süslüyor. Antikacıların gözdesi olan yüz yıllık gramafonlar, meraklılarını ve tarihi eser sevenleri bekliyor.

“Hem görünüşü hem doğallığıyla her insanın ilgisini çekiyor”

Gramafonların hem görünüş hem doğallığıyla her insanın ilgisini çektiğini belirten Antikacı Hanifi Özaslan, “Bu gramofon 100 yılık elektriklidir. Avrupa yapımıdır. Bunlar taş plaklarla çalışır tek türküdür. O zaman doğal olarak çekilmiştir sesleri. İğnenin gücüyle ses verir. Bu gramafonların hala dinleyicisi var. Taş plaklar çok pahalıdır üretimi yok. Korunması da zordur. Güneşte eriyor, soğukta çatlıyor. İyi korunması gerekiyor. Gramafon hastası çoktur. 100’den fazla gramafon biriktiren var. Hem görünüşü hem doğallığıyla her insanın ilgisini çekiyor aslında gramafonlar” diye konuştu.

