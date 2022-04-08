Şehit aileleri ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi Gaziantep protokolü şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu

Şehit aileleri ve gaziler Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi’nin düzenlediği iftar yemeğinde bir araya gelirken, kent protokolü iftara yoğun ilgi gösterdi.

Gaziantep’te şehit aileleri ve gaziler Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gaziantep Şubesi’nin düzenlediği iftar yemeğinde buluştu. Özel bir kongre salonunda düzenlenen iftara Gaziantep protokolü de yoğun ilgi gösterdi. İftara Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Berk, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü’nün yanı sıra çok sayıda kurum amiri katıldı.

Kur'anı Kerim tilavetinin ardından şehit aileleri ve gaziler protokol üyeleriyle birlikte iftarlarını açtı.

Programda konuşan Dernek Şube Başkanı Cabbar Cücük, iftar programının dernek yöneticilerinin el birliğiyle organize edildiğini paylaştı. Programa katılarak kendilerini yalnız bırakmayan Gaziantep protokolüne teşekkür eden Başkan Cücük, protokol üyelerinin kendilerinin her zaman yanında olduğunu belirterek şehitlere rahmet diledi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise sözlerine katılımcıların Ramazanlarını kutlayarak başladı. İftar yemeğini organize ederek şehit aileleri ve gaziler ile protokolü bir araya getiren dernek yönetimine teşekkür eden Vali Gül, “Bu vesileyle bir kez daha aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum” dedi.

Vali Gül, iftar yemeğinin ardından ailelerle sohbet etti.

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