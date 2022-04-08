SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı yeniden atandı

Prof. Dr. Güner Dağlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne yeniden atandı.

SANKO Üniversitesi’nde 2014 2015 akademik yılında Rektör Yardımcısı olarak göreve başlayan, 2017 yılı Kasım ayına kadar Rektör Vekili olarak görev üstlenen Prof. Dr. Dağlı, o tarihten bu yana SANKO Üniversitesi Rektörü olarak görev yapıyordu.

Prof. Dr. Dağlı, “Yeni ve genç bir üniversite olarak Mütevelli Heyetimizle hep daha iyiyi başarmak üzere çıktığımız bu yolda, Mütevelli Heyetimizin teklifi, YÖK’ün olumlu görüşleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın atama kararı ile bu önemli göreve devam etmekten gurur ve mutluluk duyuyorum” dedi.

Öğrenci odaklı eğitim, kaliteli sağlık hizmeti ve evrensel akademik çalışmalar anlayışıyla çıktıkları yolda SANKO Üniversitesi’nin bir ferdi olarak görevine devam ettiğini anımsatan Prof. Dr. Dağlı, şunları söyledi:

“Bilim, eğitim ve sağlık hizmetinde SANKO farkını sürdürmeye devam edeceğiz. Sadece Gaziantep’imizin değil, ülkemizin sağlık profesyonellerini yetiştirme hedefimize adım adım ilerliyoruz. Desteğini daima hissettiğim Mütevelli Başkanımız Sayın Abdulkadir Konukoğlu ve Mütevelli Heyet Üyelerimize, SANKO Ailesine, akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz ve velilerimize, Gaziantep halkına bir kez daha teşekkür ediyorum.”

Prof. Dr. Güner Dağlı

AyvalıkAltınova'da 1961 yılında doğan Prof. Dr. Güner Dağlı, ilköğrenimini 14 Eylül İlkokulu'nda, orta öğrenimini Bandırma Şehit Süleyman Bey Devlet Parasız Yatılı Okulu'nda, lise eğitimini Kuleli Askeri Lisesi'nde tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde (GATA) tamamladı. Bir yıl Sarıkamış'ta görev yaptıktan sonra 1987’de GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda uzmanlık eğitimine başladı. Bir yıl Gümüşsuyu Asker Hastanesi'nde uzman olarak çalıştıktan sonra 1992 de GATA Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent oldu.

1997 yılında doçent, 2003 yılında da profesör unvanını alan Dağlı, 2004 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Servis Şefliği’ne atandı. 2012'de Yüksek Bilim Konseyi üyeliği görevini bir buçuk yıl sürdürdü.

2014 2015 akademik yılında SANKO Üniversitesi Rektör Yardımcısı, 2017 yılı Şubat Kasım Ayları arasında Rektör Vekili, 2017 yılı Kasım Ayından itibaren SANKO Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaya başladı.

SANKO Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlığı görevini de sürdüren Prof. Dr. Güner Dağlı, Algoloji (Ağrı) ve Yoğun Bakım Yan Dal uzmanlığı diplomalarına sahiptir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

SANKO Üniversitesi

SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor.

Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.

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