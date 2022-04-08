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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır Polisgücü’nün Sultanları Gaziantep’te sahaya çıkıyor Polisgücü’nün Kaplanları Osmaniye’de sahaya çıkıyor

İHA

Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır Polisgücü’nün Sultanları Gaziantep’te sahaya çıkıyor Polisgücü’nün Kaplanları Osmaniye’de sahaya çıkıyor

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü kadın ve erkek hokey takımları 9 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan THF Kadın ve Erkekler Açık Alan Süper Ligi hazırlıklarını tamamladı. Başkan Mehmet Kaplan, kadınlar süperliğine Gaziantep’in ev sahipliği yapacağını açıklayarak hokey severleri maçları izlemeye davet etti.
Türkiye Hokey Federasyonu 20212022 Kadınlar ve Erkekler Açık Alan Süper Ligi 9 Nisan 2022 tarihinde start alıyor. Kadınlar Süper Ligi’ne Gaziantep’in Erkekler Süper Ligi’ne Osmaniye’nin ev sahipliği yapıyor. Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek takımlarının mücadele edeceği Süper Ligle ilgili hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan, “Türkiye Hokey Federasyonu kadın ve erkek süper ligleri 917 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kadınlar Süper Ligine Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Kulübümüzün gerek kadın gerek erkek takımlarımız çalışmalarını tamamladı. THF Süper Liginde her iki takımımızda şampiyonluk için sahaya çıkacak” dedi.
Süper Ligden sonra Avrupa Şampiyonası
Başkan Kaplan Gaziantep Polisgücü Spor kadın ve erkek takımlarının Avrupa Şampiyonasının hazırlıklarını da yaptığını ifade ederek, “THF Süper Liglerinin tamamlanmasının ardından her iki takımımız 36 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Avrupa Şampiyonalarında mücadele edecek. Erkek takımımız bu tarihler arasında Danimarka’da mücadele edecek olup aynı tarihler arasında Gaziantep Polisgücü Spor Alanya’da kadınlar Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacak” şeklinde konuştu.
Polisgücü’nün Sultanları Gaziantep’te sahaya çıkıyor
Türkiye Hokey Federasyonu 20212022 Kadınlar Süper Ligine Gaziantep ev sahipliği yapıyor. Dokuz takımın yarışacağı süper ligin favorisi olan Gaziantep Polisgücü Kadın Hokey Takımı son hazırlıklarını da tamamladı. Hokeyin sultanlarının hokey severlere adeta hokey ziyafeti çekeceği süper lig maçlarına bütün Gazianteplilerin davetli olduğunu ifade eden Kaplan, “Gaziantep hokeyin en fazla ilgi gördüğü bir kent olma özelliğini taşıyor. 9 Nisan’da start alacak olan süper lig karşılaşmalarına bütün Gazianteplileri bekliyoruz” diye konuştu.
Polisgücü’nün Kaplanları Osmaniye’de sahaya çıkıyor
Türkiye Hokey Federasyonu 20212022 Erkekler Süper Ligine Osmaniye ev sahipliği yaparken erkekler süper liginde de Türkiye’nin en güçlü on takımı yarışacak. Gaziantep Polisgücü Spor Erkek Hokey takımı da son çalışmalarını tamamlayarak Osmaniye’ye hareket etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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