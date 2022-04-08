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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kaçmaz ANKA’da

İHA

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kaçmaz ANKA’da

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi'nin güçlü hekim kadrosu arasında yerini alarak hasta kabulüne başladı.
Hasta memnuniyeti odaklı, kaliteli sağlık hizmetini hastalarına sunmaya özen gösteren ve Gaziantep'in sağlık turizminde merkez olması yönünde önemli başarılara imza atan Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, hekim kadrosuna güvenilir isimleri dahil etmeye devam ediyor.
Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz, 1979 yılında Mardin’de doğdu. 1995 yılında Trabzon Lisesi‘nden mezun oldu. Dr. Korkmaz, aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleşti. 2001 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra aynı yıl Kardiyoloji alanında ihtisas yapmak üzere Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’ne başladı. 2006 yılında Kardiyoloji Uzmanı olan Dr. Kaçmaz, MesaTOBB ETÜ Hastanesi’nde çalışırken 2013 yılında Doçentlik unvanını aldı, 2019 yılında ise Profesör oldu.
Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz’ın 100 den fazla ulusal uluslararası orjinal makale ve kongre bildirisi mevcuttur.40 dan fazla kongre, kurs ve toplantıda canlı vaka opereatörü, moderatör, konuşmacı ve panelist olarak davet edilmiştir. 2015 yılında istanbulda yapılan uluslararası katılımlı PCR Peripheral kursta en iyi yönetilen vaka yarışmasında birincilik ödülü almıştır. Yine 2021 yılında uluslararası ASPIC kongresinde vaka yarışmasında ikincilik ödülü almıştır. İlgi alanları kompleks koroner girişimler periferik girişimler ve konjenital kalp hastalıklarını da içeren girişimsel kardiyolojideki tüm işlemlerdir. Meslek hayatında 20 bin üzerinde koroner anjiyografi, anjiyoplasti, valvüloplasti, doğumsal hastalıklarda perkütan kapama, periferik anjiyoplasti, coil embolizasyon damar içi ultrasonografi(IVUS), damar içi plak traşlama (Rorablation) işlemi yapmıştır. Aritmi ile de ilgilenen Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz, yaklaşık 4 binin üzerindeki vakada elektrofizyoloji, ablasyon ve pil işlemi yapmıştır.
ANKA Hastanesi ileri tanı ve tedavi yöntemleri, uzman ve akademik hekim kadrosuyla tüm branşlarda hasta kabul etmektedir.
Hastaların kendilerini özel ve güvende hissetmeleri için tüm detaylar düşünülerek, tasarlanan ve SGK anlaşması ile SSK, Emekli Sandığı, Bağkur’lu hastalara ulaşan ANKA Hastanesi’nde, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Dermatoloji, Endokrinoloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi, Kardiyoloji, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Kadın Hastalıkları ve Doğum, İç Hastalıklar, Kardiyoloji, Algoloji ,Beslenme ve Diyetetik , Klinik Mikrobiyoloji, Neonatoloji, Nöroloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Üroloji, Kulak Burun Boğaz, Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları branşları olmak üzere Yeni Doğan Yoğun Bakım, röntgen ve radyoloji laboratuvar, biyokimya laboratuvarı, mikrobiyoloji laboratuvarı hizmetleri verilmektedir.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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