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Şüpheli şekilde ölen Sezay’ın ailesinin avukatı: “Cinayet şüphemiz devam ediyor”

İHA

Şüpheli şekilde ölen Sezay’ın ailesinin avukatı: “Cinayet şüphemiz devam ediyor”

Gaziantep’te balkondan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Sezay Koçak’ın ölümüne ilişkin verilen “kovuşturmaya yer olmadığı” yönündeki kararın bozulmasını değerlendiren Avukat Nesrin Tuncel, olayın cinayet olduğu yönündeki şüphelerinin devam ettiğini vurguladı.
Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği 3 Eylül 2020 tarihinde evinin balkonundan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Sezay Koçak Özahi’nin ölümüne ilişkin Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın verdiği takipsizlik kararı bozdu. Koçak’ın ölümü esnasında evde bulunan eşi Ali Ö., yakınları Didem Ö. ve Emrah Ö. ile Sakine P. hakkında başlatılan soruşturmada 5 ay önce “kovuşturmaya yer olmadığı” yönünde karar verilmişti.
Şüpheliler hakkında 8 Kasım 2021 tarihinde verilen takipsizlik kararında Koçak’ın intihar ederek yaşamına son verdiği belirtilmişti. Şüpheli Sakine P. hakkında verilen takipsizlik kararının usule uygun olması nedeniyle yapılan itirazı reddeden mahkeme, Koçak’ın eşi Ali Ö. ve yakınları Didem Ö. ile Emrah Ö. hakkında verilen takipsizlik kararını ise bozdu. Soruşturmanın genişletilerek yürütülmesi gerektiğini belirten Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği, dosyayı Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na geri gönderdi.
Kararı değerlendiren Koçak ailesinin avukatı Nesrin Tuncel, mahkemenin kararının ardından delillerin toplanarak olayın aydınlığa kavuşmasını beklediklerini belirterek, olayın cinayet olduğu yönündeki şüphelerinin sürdüğünü ifade etti.

“Telefonun incelenmesi istendi”
Mahkemenin takipsizlik kararının etkin bir soruşturma yapılmadı, delillerin toplanmadığını gerekçe göstererek bozduğunu dile getiren avukat Tuncel, Koçak’ın sol et tırnaklarının arasında yabancı şahıslara ait DNA örneklerinin bulunduğunu aktardı. DNA’ların kime ait olduğunun tespit edilmesi için savcılığa yaptıkları başvurunun reddedildiğini belirten Tuncel, “Mahkeme kararında olay mahallinde bulunan şahıslardan örnek alınarak DNA’ların karşılaştırılmadığına yer vermiş. Ayrıca Sezay Koçak’ın ölmeden önce kullandığı ve içinde eşine ait boşanma dosyasına delil olabilecek nitelikte görüntülerin olduğu iddia edilen cep telefonunda bilirkişi incelemesi yapılamamıştı. Mahkeme kararında bu cep telefonunun bilirkişiye verilerek incelenme yapılmasına karar verdi. Dosyada tanık olan kişilerin beyanlarının denetlenmemesi de kararda yer aldı” ifadelerini kullandı.

“Fizik bilirkişisi rapor hazırlayacak”
Savcılığın reddettiği fizik bilirkişinden rapor istenmesi taleplerinin mahkeme tarafından haklı bulunduğunu aktaran Tuncel, “Mahkeme fizik uzman bilirkişisinden rapor alınmasını ve maktulenin düşüş anında alt kattaki balkona çarpıp çarpmadığının tespitini istedi. Bilirkişi maktulun düştükten sonra bulunduğu konumu dikkate alarak, ‘Cinayet mi, kaza mı, intihar mı’ sorusuna yanıt arayacak. Bu net ama bu olayın tüm yönleriyle ortaya çıkmasını istiyoruz. Bizim hedefimiz maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasıdır. Antep’te daha önce de kadın cinayetleri işleniyordu. Ancak son yıllarda işlenen kadın cinayeti dosyaları savcılar tarafından ‘yüksekten düşmeye bağlı ölüm’ denilerek kapatılmakta. Etkin bir soruşturma yapıldığı takdir de bunların yüksekten düşme olarak değil de arkasından bir cinayet öyküsüyle karşılaşmaktayız” diye konuştu.

Davanın geçmişi
Özel bir şirkette genel müdür yardımcısı olarak çalışan Sezay Koçak Özahi, iddiaya göre eşi Ali Ö.'ye 3 Eylül 2020 tarihinde boşanmak istediğini söyledi. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Sezay Koçak Özahi, 3. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sezay’la eşi arasında çıkan kavganın aldatma meselesinden dolayı çıktığı ileri sürülürken, Koçak ailesi kızlarının intihar etmediğini, evde bulunan kişiler tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 2 çocuk annesi kadının ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan eşi Ali Ö., savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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