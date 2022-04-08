Tahmazoğlu’ndan kitap fuarına davet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tahmazoğlu’ndan kitap fuarına davet

İHA

Tahmazoğlu’ndan kitap fuarına davet

Şahinbey Belediyesi’nin vatandaşların Ramazan ayını dolu dolu geçirmeleri için 917 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceği üçüncü kitap fuarı kapılarını açıyor.
Şahinbey Belediyesi tarafından 917 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan ‘Şahinbey Okuyor Bu Ramazan ve Her Zaman’ Kitap Fuarı 9 Nisan Cumartesi günü saat 13:30’da kapılarını açacak. Toplam 9 yazar, 9 sanatçı ve 75 yayın evinin katılacağı kitap fuarında, Türklere Anadolu’nun kapılarının açıldığı destanı anlatan Malazgirt 1071 filmi 12:00 ve 16:00 seanslarında yayınlanacak.
“Kitap fuarında buluşalım”
917 Nisan tarihleri arasında Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenecek olan kitap fuarına tüm Gazianteplileri davet eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, “917 Nisan tarihlerinde Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezinde Kitap Fuarımız başlıyor. Şahinbey Belediyesi olarak üçüncü kitap fuarımızı düzenliyoruz. Ekim ayında genel bir kitap fuarı yapmıştık, Şubat ayında da çocuk kitap fuarı düzenlemiştik. Ramazan ayında da dini yayınlar üzerine bir kitap fuarı düzenliyoruz. 917 Nisan tarihleri arasında yapılacak olan fuar 9 gün devam edecek. Düzenleyeceğimiz fuara 9 yazar ve 9 sanatçı gelecek. 75 yayın evinin katılacağı kitap fuarı saat 11:00’dan 23:00’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda her gün saat 14:00’da yazarlarımız okuyucuları ile 21:00’da da sanatçılarımız sevenleri ile buluşacak. Böylelikle daha çok kitap okuyup, kitabı sevdirmeye ve kitapseverleri daha çok kitap ve yazarlar ile buluşturmayı hedefliyoruz. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenleyeceğimize etkinliğe tüm hemşerilerimizi davet ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Barışın sembolü ‘Üçüncü Bahçe’ eseri Karkamış’ta görücüye çıktı
YEREL HABERLER Barışın sembolü ‘Üçüncü Bahçe’ eseri Karkamış’ta ...
Şüpheli şekilde ölen Sezay’ın ailesinin avukatı: “Cinayet şüphemiz devam ediyor”
YEREL HABERLER Şüpheli şekilde ölen Sezay’ın ailesinin avukatı: ...
Hırsızların karşılaştığı anın güvenlik kamerasına yansıdığı mahalle hırsızlardan bıktı Hırsızların iş üzerinde birbirleriyle karşılaştığı mahallenin muhtarı hırsızlara tepki gösterdi
YEREL HABERLER Hırsızların karşılaştığı anın güvenlik kamerasına ...
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kaçmaz ANKA’da
YEREL HABERLER Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kaçmaz ANKA’da
Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine hazır Polisgücü’nün Sultanları Gaziantep’te sahaya çıkıyor Polisgücü’nün Kaplanları Osmaniye’de sahaya çıkıyor
YEREL HABERLER Gaziantep Polisgücü Türkiye Süper Ligine ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı yeniden atandı
YEREL HABERLER SANKO Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Dağlı ...
Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Öğrenci servisi ile tır çarpıştı: 4 yaralı
Sadece Ramazanda yapılan Halep Kahkesine yoğun talep
YEREL HABERLER Sadece Ramazanda yapılan Halep Kahkesine yoğun talep
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Şehit aileleri ve gaziler iftar yemeğinde bir araya geldi Gaziantep protokolü şehit aileleri ve gazilerle iftarda buluştu
YEREL HABERLER Şehit aileleri ve gaziler iftar yemeğinde bir araya ...
Önce kablo çalmaya çalıştı, sonra tepki gösteren vatandaşa elindeki aleti fırlattı Pişkin kablo hırsızı telefon kamerasında Gaziantep'te kablo hırsızları vatandaşı bezdirdi
YEREL HABERLER Önce kablo çalmaya çalıştı, sonra tepki gösteren ...
Asırlık gramafonlar antikacıların dükkanlarını süslüyor
YEREL HABERLER Asırlık gramafonlar antikacıların dükkanlarını ...
Gaziantep'te FETÖ şüphelisi şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te FETÖ şüphelisi şahıs tutuklandı
Tır garajından 5 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
YEREL HABERLER Tır garajından 5 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
Uluslararası öğrenciler için ‘Film Müzikleri Atölyesi’ yapıldı
YEREL HABERLER Uluslararası öğrenciler için ‘Film Müzikleri ...
‘Yeşil Şehir Gaziantep’ lansmanı yapıldı Londra’dan gelen EBRD heyeti yeşil şehir ilan ettikleri Gaziantep’te Gaziantep’te yeşil şehir tanıtımı
YEREL HABERLER ‘Yeşil Şehir Gaziantep’ lansmanı yapıldı Londra’dan ...
Halı sektörü üniversitede buluştu
YEREL HABERLER Halı sektörü üniversitede buluştu
Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son buldu Üvey babası evden kovdu, öz ailesini 19 yıl sonra öğrendi 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü
YEREL HABERLER Anne ile oğlunun 19 yıllık hasreti canlı yayında son ...
Şahinbey’deki boş arazi ormana dönüşüyor Bin 71 ağaca ilk can suyu öğrencilerden
YEREL HABERLER Şahinbey’deki boş arazi ormana dönüşüyor Bin 71 ağaca ...
Oğuzeli MYO’da ‘Yeni Ekonomi ve Ticaret 4.0’ konferansı
YEREL HABERLER Oğuzeli MYO’da ‘Yeni Ekonomi ve Ticaret 4.0’ ...
Yarıştılar, oynadılar, eğlendiler Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu: “Oyunları okullarımızda yaygınlaştırıyoruz” Renkli yarışmaya 50 okuldan 200’e yakın oyuncu katıldı
YEREL HABERLER Yarıştılar, oynadılar, eğlendiler Şehitkamil Belediye ...
Yazar Efiloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL HABERLER Yazar Efiloğlu üniversite öğrencileriyle bir araya ...
Kanser Haftasında onkoloji hastaları moral buldu
YEREL HABERLER Kanser Haftasında onkoloji hastaları moral buldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.