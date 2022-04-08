GAÜN personeline beden dili eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) personeline, kalite çalışmaları çerçevesinde Arş. Gör. Derya Kıraç tarafından "Beden Dili Eğitimi" verildi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte İletişim Fakültesi Arş. Gör. Derya Kıraç, personele yönelik verdiği eğitimde iletişim kurarken beden dilinin doğru kullanılmasının önemine değindi.

Arş. Gör Kıraç konuşmasında, iletişimin ve beden dilinin önemine değinerek, “İletişim hayatın her anında vardır. İletişimsizliğin mümkün olmadığı bir dünyada, beden dili iletişimimizin yüzde 55’ini oluşturur. Bu noktada beden dilimizin nasıl konuştuğu, neler anlattığı önem arz eder. Beden dilimiz kelimelerden önce ve kelimelerle beraber bizi ifade eder, bizi tamamlar. Gündelik hayatımızda ve iş yaşamımızda kurduğumuz ilişkilerde beden dili bize önemli mesajlar iletilmesinde farkındalık oluşturur” dedi.

Arş. Gör Derya Kıraç, eğitimde, doğru iletişim nasıl kurulur, iletişiminin önemi, etkili iletişim, karşıdakini etkin ve ilgili dinlemek, empati kurabilmek, hoşgörülü ve önyargısız olmak, eleştirilere karşı açık olmak, beden dili, göz kontağı, mimikler ve jestlerin etkili kullanımı konularını ele aldı.

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