SANKO Üniversitesi'nde Türkiye Fizyoterapistler günü kutlandı

Nisa ile ilgili ihmal iddiası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SANKO Üniversitesi’nde 8 Nisan Türkiye Fizyoterapistler Günü nedeniyle kutlama yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Güner Dağlı, SANKO Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde görevli akademik personeli ziyaret ederek, başarılı çalışmalarından dolayı kutladı. Prof. Dr. Dağlı, Genel Sekreter Dr. Yusuf Ziya Yıldırım ve İnsan Kaynakları Müdürü Tuğba Özgüven, özveriyle görev yapan akademisyenlere çiçek takdim ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.