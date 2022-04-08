Gaziantep’te 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Gaziantep’te yapılan operasyon sonucu 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 3 adet plastik fiber tank ele geçirildi. Operasyon sonucu bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçak akaryakıt operasyonu yaptı. Yapılan operasyon çerçevesindeki aramalarda 3 bin litre kaçak akaryakıt ile 3 adet plastik fiber tank ele geçirildi. Operasyon sonucu bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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