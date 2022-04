MHP Gaziantep il teşkilatı iftarda buluştu MHP’nin iftar yemeğine yoğun ilgi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Teşkilatı’nın düzenlediği iftar yemeği yoğun il gördü. MHP İl Yönetimi ve Gaziantep milletvekilleri iftarlarını yüzlerce vatandaş ve partiliyle birlikte açtı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep İl Teşkilatı iftar yemeğinde bir araya geldi. Özel bir kongre salonunda düzenlenen iftar yemeğine partililer ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftara MHP Gaziantep Milletvekilleri Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay, Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç ile İl Başkanı Cahit Çıkmaz’ın yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Kuranı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programında partililer hep birlikte iftarlarını açtı.



“53 yıldır bayrağı yere düşürmüyoruz”

İftar yemeğinde konuşan Milletvekili Taşdoğan, Alparslan Türkeş’in emaneti olan bayrağı 53 yıldı yere düşürmeyip kirletmediklerini vurguladı. Bayrağa karşı oynanan her türlü oyunu bozduklarını aktaran Taşdoğan, “Oyun bozmak bizim işimiz. Oyun kurmak münafıkların ve hasımların işidir. Oyunları bozmaya devam edeceğiz. Başbuğ Türkeş rahmeti rahmana kavuştuğu günden beri genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli, birinci emanet MHP’yi, ikinci emaneti Ülkü Ocaklarını ve üçüncü emaneti Türk gençliğini sırtladı. Alparslan Türkeş’in açtığı bu yoldan yürümeye devam ediyor. Dün Karabağ için ağıtlar yakıyorduk. Bugün Karabağ huzur içinde. Dün dünyada kafamızı kaldıramıyorduk. Bugün Rusya ve Ukrayna ilişkilerinde herkesin gözlerinin dikildiği bir Türkiye var. Dün terör karşısında sokağa çıkamayan bir Türkiye vardı. Bugün teröristin dışarı çıkamadığı bir Türkiye var” ifadelerini kullandı.



“Millet ittifakının Türkiye’yi götüreceği bir yer yok”

TBMM İçişleri Komisyonu Başkan Vekili Atay ise MHP’nin 53 yıllık bir siyasi geçmişe sahip olduğunu belirterek, “Neden cumhur ittifakındayız? Lütfen bir karşıdaki ittifaka bakın. Birbirine benzemeyen 6 siyasi parti. Biri siyasi İslamcı diğeri milliyetçiliğe sahip çıkıyor. İki tanesi AK Parti’den kopan hainlerin, diğer bir tanesi de PKK ile açıkça işbirliği yapan CHP. Bunların Türkiye’yi götürebileceği hiçbir yer yoktur. Yıllardan beri her seçim dönemi yaklaştığında anket şirketleri MHP’yi düşük gösterir. Ancak anketlerde 56 puan gösterdikleri MHP, her seçimden büyük bir başarıyla çıkar. Bu iftar yemeği bunun açık göstergesidir. İşte anketin sonucu buradadır” diye konuştu.



“Türkiye hak ettiği yerde olacak”

Oğuzeli Belediye Başkanı Sait Kılıç ise iftar yemeğinde yaptığı konuşmaya tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutlayarak başladı. Bugün hem dünyada hem de bölgede yaşanan gelişmelerin bu dönemin çok kritik olduğunu gösterdiğini aktaran Kılıç, “Dünya ve bölgedeki gelişmeler haliyle Türkiye’yi de büyük ölçüde etkiliyor. Bu değişlik ve gelişmeler 21. yüzyılda yeni bir dünya düzeni kurulduğunu gösteriyor. İnşallah bu gelişmeler sonucunda Türkiye hak ettiği yerde olacaktır. Bu yeni düzenden ülkemiz galip bir şekilde çıkacaktır” dedi.

İftar programı MHP il yönetimi ve milletvekillerin hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

