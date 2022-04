Kaymakamı Sevgili ile Belediye Başkanı Doğru ihtiyaç sahibi ailelerle iftar yaptı

Araban Kaymakamı Ömer Sevgili ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ihtiyaç sahibi ailelerle iftar yaptı.

Araban Kaymakamlığı ve Araban Belediyesi koordinasyonunda düzenlenen iftar programı için Araban Kaymakamlığı Şehit Sait Demirel Aşevinde hazırlanan bin kişilik yemek ile ilçe merkezindeki Kale Mahallesi Fon Evlerinde kurulan iftar sofrasında Kaymakam Ömer Sevgili, Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçe protokolü ihtiyaç sahibi aileler ile birlikte iftar yaptı.

İhtiyaç sahibi ailelerle yakından ilgilenerek her türlü sorunlarında yanlarında olacağını belirten Kaymakam Sevgili, ’’Devletimizin şefkat eli ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşların üzerinde olduğunu belirtti. Bizler, devletimiz ve milletimiz arasında aracıyız. Dolayısıyla devletimizin vatandaşına sunduğu tüm imkanları Araban Kaymakamlığı olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmanın gayretindeyiz. Vatandaşlarımızın yaşantılarına katkı sağlamak adına kaymakamlık olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz’’ dedi.

Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, ’’Ramazan ayının birlik beraberlik ayı olduğunu ifade ederek, birlik duygusunu pekiştirmek amacıyla aynı iftar sofrasında bir araya geldiklerini söyledi. Araban Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin gerekli her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya büyük önem veriyoruz. Üzerimize düşeni yapmanın gayretindeyiz ve her zaman olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da ihtiyaç sahibi ailelerimize destek olmaya devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.

Kendileri için iftar sofrası kurulan ihtiyaç sahibi aileler ise, ’’Ramazan ayında bizleri unutmayıp, bizim için iftar sofrası kurdurup bizimle birlikte iftar yapan Kaymakamımız Sayın Sevgili, Belediye Başkanımız Doğru ile protokol üyelerimize teşekkür ederiz. Bizi bu mübarek Ramazan ayında mutlu edip yüzümüzü güldürdüler, iftar sonunda da geç saatlere kadar bizimle olup sorunlarımızı dinlediler, Allah onlardan razı olsun’’ diye konuştu.

