Padişah resimleri ziyaretçilerden beğeni topluyor

Gaziantep Özaslan Sergi Salonunda bulunan 36 Osmanlı padişahı ve birçok ünlünün resimleri ziyaretçilerden beğeni topluyor.

Gaziantep Özaslan Sergi Salonu’nda bulunan birçok antika eşyanın yanı sıra padişah ve tarihe damga vurmuş birçok liderin resimleri ziyaretçilerine görsel zenginlik sunuyor. Özellikle 36 Osmanlı Padişah’ın resimleri ziyaretçilerden beğeni topluyor.

“Büyük emek var”

Resimleri Muzlum Yılmaz isimli bir ressamın çizdiğini söyleyen Özaslan Sergi Salonu sahibi Hanifi Özaslan, “Gaziantep’te Mazlum Yılmaz isimli bir ressamımız vardı. Şuan Alanya’da yaşıyor. Bu resimlerin hepsini Mazlum Yılmaz yaptı. Mazlum aslında Gaziantep’te 10 binlerce tablosu vardır ama çoğu insan tanımıyor. 36 padişah ve bu resimler için arkadaşımız burada 2 yıl boyunca çalışma yaptı” dedi.

“Resimleri çok beğendim”

Sergi Salonunu ziyaret eden Resim Öğretmeni İdris Özcan ise “Sergi salonunu gezerken resimler dikkatimi çekti. Gerçekten resimler çok güzel büyük emek harcanmış. Renkler canlı ve salonun her tarafı resimlerle doludur. Hem büyük hem de küçük ebatlarda yağlı boya ile yapılmış çok beğendim” diye konuştu.

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