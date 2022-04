“Gaziantep dize film festivali” başlıyor 3 büyük şairin şiirleri kısa filmlerle beyaz perdeye taşınacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazikültür A.Ş. tarafından ilhamını Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy’dan alan, ana teması, senaryoları şiirlere bağlı kısa filmlerin gösterime gireceği Gaziantep Dize Film Festivali 11 Nisan’da başlıyor.

Ulusal ölçekte Türkçe olarak yazılmış şiirlerin odakta olduğu festival, 1113 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Gösterimler Gaziantep Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Sahnesi’nde, 10.0018.00 saatleri arasında bütün vatandaşlara açık ve ücretsiz olacak.

UNESCO tarafından vefatının 750’inci yıl dönümünün UNESCO 2021 Anma ve Kutlama Programı’na alınmış olması nedeniyle Hacı Bektaş Veli’den, vefatının 700’üncü yıl dönümü dolayısıyla Yunus Emre’den ve 2021'in Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı ilan edilmesi sebebiyle Mehmet Akif Ersoy’dan şiirler bu yıl kısa filmlerin konusu olacak.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde paydaşların destekleriyle yapılacak. Festivalde seçilen şairlerin hayatları, yaşayış biçimleri, sanatsal yönleri, evrensel ve ulusal çerçeveli söylemlerinin dizelerine yansıyan detaylarla oluşmuş kısa filmler sunulacak.

Türk edebiyatının şair ve onların şiirlerinin nesillere aktarılması, yapısal gücünün topluma yansıtılması ve tekrar gün yüzüne çıkarılması amaçlanan ve her sene yapılması planlan festival için seçili filmler ise 14 Nisan Perşembe günü düzenlenen törenle ödüllendirilecek.

“Festivalde konu olan şiirler halkın eşsiz kültürel birikimini içeriyor”

Konu hakkında açıklamada bulunan Gazikültür A.Ş Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, festivalin Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in talimatıyla, Gazikültür A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tanrıöver’in katkılarıyla hazırlandığını belirterek, “Dize Film Festivali Kısa Film Yarışması, temelinde şiiri ve şairi bulundurmaktadır. Festival dönemine özel seçilen şairlerin hayatlarından, yaşayış biçimlerinden, sanatsal yönlerinden, evrensel ve ulusal çerçeveli söylemlerinden izler taşıyan şiirlerden dizelerin ilhamıyla oluşturulan kısa filmleri sunacak. Gösterim tarihleri süresince, herkese açık olacak festival dönemi boyunca, yarışmaya katılan kısa filmler katılımcılara sunulacaktır. Festivalimizin temasına uygun olan ve festival jürisi tarafından belirlenen kriterlere uyan kısa filmler, değerlendirilmeye alınacak ve gösterim süresinin sonunda, farklı başlıklar altında ödüllendirilecek. Dize Film Festivali’nde şiirlerin halkımız adına eşsiz kültür birikimleri, evrensel öğütler içeren yönleri; sevgi ve barış içeren, birlik olmayı, insan olmayı vurgulayan yönleri ele alınacaktır. Her sene için, seçilen üç büyük şairin, hayatını ve şiirlerini merkezine alan kısa filmlerin sergilendiği ve ödüllendirildiği festival sistemi, festivalin temelini oluşturacak” diye konuştu.

Festival programı belirlendi

Festivalde 11 Nisan Pazartesi Günü 14.0015.30 saatleri arasında: Akifler Ekrem Levent, Heyamola Yılmaz Kıvanç, Unutuş Furkan Alperen Demir, Kaybolan İnsanlar Ahmet Sami Kuriş, Yunus’un Nasihat Koleksiyonu Ömer Dişbudak, Kördüğüm Öztürk Bayram, 16.3018.00 saatleri arasında, Sanatın Kadınları Erol Çelik, Özgürlük Yürüyüşü Ömer Dişbudak, Küfe Ersin Nizam, Le Periple D’Abella Enis Manaz, Kaçış Burak Çelik, Aynı Gecenin Laciverti Nuri Cihan Özdoğan filmleri yer alacak. 12 Nisan Salı Günü 14.0015.30 saatleri arasında: Yakaza Ahmet Duvar, Düş Gölleri Zabit Karaköse, Bewar Dağlar Uygur, Anormal Muhammet Emin Altunkaynak, Her Şey Yolunda Muhammet Beyazdağ, Cevher İlcan Edgar Özuluca, 16.3018.00 saatleri arasında, Benden Korkmana Gerek Yok Recep Bozgöz, Korosi Burcu Özkan, Meryem Celal Yücel Tombul, Bulak Evrim İnci, Oyun Önder Menken, Kıspet Harun Korkmaz filmleri olacak. Festivalin son günü olan 13 Nisan Çarşamba Günü ise 14.0015.30 saatleri arasında; Çay Var İçersen Cihan Emre Zengin, Karınca ve İnsan Cevahir Çokbilir, Aklın Bende Kalmasın Emre Can Korkmaz, Anoush Deniz Telek, Seval Ahmet Keçili, 16.3018.00 saatleri arasında ise Güzel Havalar Okan Akgün, Aydınlığa Asuman Yüksel Emrullah Özcan, Vesikalık Ali Rıza E., Yasemin Muaz Güneş, Yara Onur Güler filmleri beyaz perdede olacak.

