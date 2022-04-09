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Okullar arası yüzme il birinciliği yarışlarına SANKO damgası SANKO Okulları’nın minik yüzücüleri 43 madalya ve il birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü kupaları kazandı

İHA

Okullar arası yüzme il birinciliği yarışlarına SANKO damgası SANKO Okulları’nın minik yüzücüleri 43 madalya ve il birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü kupaları kazandı

SANKO Okulları öğrencileri, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Okullar Arası Minikler Yüzme İl Birinciliği Yarışları”nda dört altın, 17 gümüş, 22 bronz olmak üzere 43 madalya ile il birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü ve dördüncülüğü kupalarını kazanarak önemli bir başarı elde etti.
Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen yarışmaya, SANKO Okulları yüzücülerinden Irmak Karagüzel, Zeynep Sezgin, Ela Parlak, Arya Sakıcı, Zehra Tümer, Tansa Zirek, Hande Abar, Beren Gözaçan, Mustafa Çağan Cem, Emir Çayırlı, Abdullah Öz, Ulaş Kütük, Mustafa Onur Özberk, Çağatay Tümer, Ali Adil Yüksel, Nil Arslan, Elif Altunkaya, İpek Sağlam, Filiz Zeynep Kasar, Ahmet Vedat Karabağlı, Can Pars Uğurluer, Yusuf Odabaş ve Burak Said Baytaz katıldı.
SANKO Okulları öğrencileri, yarışmada “Minik B Kız Kategorisi”nde birincilik, “Minik A Kız Kategorisi”nde ikincilik, “Minik B Erkek Kategorisi”nde üçüncülük, “Minik A Erkek Kategorisi”nde ise dördüncülük kupasını kazandı.

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