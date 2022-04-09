İslahiye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP´in İslahiye ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Haci Ali Öztürk Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan Hatice T. (49) yönetimindeki 80 LB 710 plakalı otomobil, Yusuf Pamuk'un (34) kullandığı 27 AFG 120 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 06 ACJ 181 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Pamuk ile arkasındaki Mehmet Can Şeyhismailoğlu yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-04-09 23:28:48



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