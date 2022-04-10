Otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, 16 günlük yaşam savaşını kaybetti

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Ahmet Girgiç (50), kaldırıldığı hastanede 16 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, 25 Mart'ta Bülbülzade Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsün ismi öğrenilemeyen otomobil, evine dönen inşaat işçisi Ahmet Girgiç'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Girgiç, ihbarla gelen sağlık ekiplerince Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavisi süren Girgiç, bu sabah hayatını kaybetti. 7 çocuk babası Girgiç'in cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-04-10 11:56:57



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