Başkan Kılıç'tan 10 Nisan kutlaması

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. Yıl Dönümü dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Başkan Kılıç, mesajında Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu günden itibaren, hukukun üstünlüğünü, insan haklarına saygıyı ve demokratik toplum düzeninin devamını ilke edindiğini vurgulayarak, ''Türk Polisi, 177 yılın bilgi ve tecrübesiyle bugün çok daha güçlü ve etkin bir şekilde milletimizin huzur ve güvenliğinin teminatı olmuştur” ifadelerini kullandı. Türk Polis Teşkilatı'nın kurulduğu 10 Nisan 1845 tarihinden itibaren ülkenin bölünmez bütünlüğü halkın can ve mal güvenliğini sağlamak için özveriyle çalıştığını kaydeden Kılıç mesajının devamında, ''Kurulduğu günden bu yana halkın huzuru, güvenlik ve asayişin temini, devletimizin bütünlüğü için cefakârca hizmet veren Emniyet Teşkilatımızla gurur duymaktayız. Polis teşkilatımızın her mensubu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünden hareketle görev esnasında hassasiyeti elden bırakmamıştır. 'Polislerimiz bir asker kadar disiplinli, bir hukukçu kadar bilgili, bir anne kadar şefkatli olmalıdır.' Bu sözü iyi analiz ettiğimizde polislerimizin günlük hayatımızın her yerinde bize ne kadar yakın olduğunu görebiliriz. Bu duygu ve düşüncelerle, Türk Polis Teşkilatı’nın 177. kuruluş yıldönümünde, görevi başında şehit düşen kahraman polislerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum. Halkımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakârca çalışan tüm polislerimizin Polis Haftası’nı kutluyor, görevi başında olan ve emekliye ayrılan polislerimize, ailelerine sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum'' ifadelerine yer verdi.

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