ING Basketbol Süper Ligi: Gaziantep Basketbol: 89 - Aliağa Petkim: 85 Gaziantep Basketbol'dan galibiyet rekoru

Gaziantep Basketbol, ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında konuk ettiği Aliağa Petkim'i 8985 mağlup etti. Bu sonuçla Playoff yolunda çok önemli bir avantaj elde eden ve ligde 18. galibiyetini alarak puanını 45'e yükselten Gaziantep Basketbol, lig tarihinde en çok galibiyet aldığı sezon rekorunu kırdı.





Salon: Karataş Şahinbey

Hakemler: Kerem Baki xx, Ziya Özorhon xx, Ayşe Nur Yazıcıoğlu xx

Gaziantep Basketbol: Ryan Shanahan Luther xx 7, Jarmar Gulley xxxx 31, QJ Petterson xxxx 18, Erik McCree xxxx 19, İsmail Cem Ulusoy x 2, Dusan Cantekin x, Milton Doyle xxx 12, Orhan Haciyeva x

Başatrenör: Tutku Açık

Aliağa Petkim: Josh Perkins xx 6, Peyton Aldridge xx 9, Malcolm Thomas xxxx 17, Sean Armand xxxx 18, Sinan Sağlam x 5, Hakan Sayılı xx 9, Marcus Denmon xxx 13, Nusret Yıldırım x, Erol Can Çinko x 1, Doğukan Şanlı xx 7

Başantrenör: Burak Gören

1. Periyot: 2228 (Aliağa Petkim lehine)

Devre: 5147 (Gaziantep Basketbol lehine)

3. Periyot: 7162 (Gaziantep Basketbol lehine)

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