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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Obezite cerrahisi ile sağlıklı yaşama adım attı

İHA

Obezite cerrahisi ile sağlıklı yaşama adım attı

Yıllarca kilo sorunu yaşayan ve yaptığı diyetlere rağmen kilo veremeyen 26 yaşındaki genç kız, Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde gerçekleştirilen obezite cerrahisi ile sağlıklı bir yaşama kavuşmak için ilk adımı attı.
Yıllarca kilo sorunu yaşayan ve yaptığı diyetlere rağmen kilo veremeyen 26 yaşındaki Ayşe Atar, fazla kilolarının yürümesini zorlaştırması ve sosyal hayatını etkileyecek boyuta gelmesi üzerine Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede metabolik cerrahi ekibi tarafından yapılan muayene ve tetkiklerin ardından ameliyat olabileceğini öğrenen Atar’a, Metabolik Cerrahi ve Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından laparoskopik olarak tüp mide ameliyatı yapıldı.
Başarılı operasyon sonrası hem sağlığına hem de ideal kiloya kavuşacağı için mutlu olduğunu dile getiren Ayşe Atar, “Uzun zamandır kilo problemi yaşıyordum. Birçok kez zayıflama yolları, çeşitli diyetler denedim, fakat kalıcı ve sağlıklı şekilde kilo veremedim. Araştırmalarım sonucunda obezite ameliyatlarının başarı ile uygulandığı ANKA Hastanesi’ne başvurdum. Alanında uzman bir hekim olan Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı tarafından tüp mide ameliyatım gerçekleştirildi. Çok memnun kaldım. Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum. Doktorum, ameliyat ekibine, hemşirelere ve ANKA Hastanesi yönetimine hasta memnuniyetti yaklaşımlarından dolayı teşekkür ederim” dedi
Vücut kitle indeksi 40’ın üzerinde ve diyabet, hipertansiyon gibi hastalığı olan morbid obez hastalara obezite cerrahisi uyguladıklarını dile getiren Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, “Hastamıza tüp mide ameliyatını laparoskopik olarak uyguladık. Hastamızı ameliyattan 3 gün sonra taburcu ettik. Operasyonun ardından ilk haftada kilo verdi. Kilo vermeye devam edecek. Ameliyat sonrası sürecin en az ameliyat kadar önemli olduğunu unutmamak gerekir. Hastamız hastanemizden ayrılsa dahi onunla sürekli iletişim halinde olup, beslenmesi, kilosu ve sağlık durumunu öğreneceğiz” diye konuştu
Başarılı geçen ameliyatın ardından, takiplerinde de durumu gayet iyi olduğu gözlenen 26 yaşındaki hasta taburcu edildi.

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