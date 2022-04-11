Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonlarında 22 tutuklama

Gaziantep'te son bir hafta içerisinde yapılan narkotik operasyonlarında 26 kilo 102 gram metamfetamin ve 1 kilo 13 gram esrar ile çeşitli miktarlarda diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 419 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar sırasında baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 26 kilo 102 gram metamfetamin, 1 kilo 13 gram esrar, 502 adet uyuşturucu hap, 86 gram bonzai, 69 gram eroin, 6 adet hassas terazi ve 4 adet tabanca ele geçirildi.

Operasyonlar sonucunda 419 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, 22 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam 397 şüpheli şahıs ise serbest bırakıldı.

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