Üniversite öğrencilerinden SGK'ya teknik gezi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Oğuzeli Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sosyal Güvenlik Programı öğrencileri tarafından Dr. Öğr. Üyesi Bülent Demirağ koordinatörlüğünde Gaziantep Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) teknik gezi düzenlendi.

Gaziantep SGK İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Ahmet Par, öğrencilere Sosyal Güvenlik Sistemi, sosyal güvenlik mevzuatı ve servislerin isleyişine ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. İl Müdürlüğünde bulunan hizmet birimlerinin yerinde görülmesi amacıyla Dr. Öğr. Üyesi Bülent Demırağ ve kurum yetkilileri koordinesinde öğrenciler, ilgili hizmet birimlerini gezdi. Hizmet birimleri ile ilgili servis çalışanlarından bilgi alan öğrenciler, servislerin görev tanımları, isleyişi, emeklilik, maluliyet, genel sağlık sigortası gibi sosyal güvenlik sisteminde önemli yer tutan konular hakkında bilgilendirildi. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Memet Şahin, öğrencilerin saha ile barışık bir şekilde eğitim öğretimini tamamlamaları için bu tür etkinliklerin önemine değinerek, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Mehmet Uzun ve Sosyal Güvenlik İl Müdür Yardımcısı Ahmet Par’a teşekkür etti.

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