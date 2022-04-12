AVM'de düşen hamile kadının cenazesi ailesine teslim edildi

Gaziantep'te özel bir AVM'nin 3. katındaki yemek bölümünden düşerek beton zemine çakılan hamile kadının cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesinde bulunan bir AVM'de meydana gelmişti. İddiaya göre, hamile olduğu öğrenilen Sevgi Alkayış (28), AVM'nin üçüncü katında bulunan yemek bölümünden beton zemine düştükten sonra ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi, hastanedeki işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılmıştı. Cenaze, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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