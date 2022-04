Fadıloğlu, yetim ve yaşlıların evine konuk oluyor

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Ramazan Ayı’nda da ilçedeki yetim çocuklu ailelerin ve yaşlıların evlerine misafir olmaya devam ediyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yetim çocuklar ve annelerine yönelik uygulanan ‘Merhamet Eli’ projesi ile yaşlı, hasta, yardıma muhtaç aileler yönelik uygulanan ‘Vefa Hizmeti’ projesinden yararlananları yalnız bırakmıyor. Ramazan Ayı öncesinde olduğu gibi Ramazan Ayı’nda da aile ziyaretlerini sürdüren Başkan Rıdvan Fadıloğlu, 8 farklı ailenin evine konuk oldu. Sibel Böcek, Perihan Avcı, Hanifi Yeşilyaprak, Mehmet Özdemir, Elif Demirbaş, Nuray Koçer, Şıhlı Doğan ile İmam Payam’ın evine misafir olan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ayrıca ziyaret ettiği noktalarda hizmet veren esnafa da ‘kolaylık ve bereketli kazanç’ diledi. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ayrıca sokak ve caddelerde karşılaştığı vatandaşla da sohbet etti. Başkan Fadıloğlu hem ziyaret ettiği evlerdeki çocuklara hem de sokakta karşılaştığı her çocuğa çeşitli hediyeler verdi.

"Ailemize teşekkür ediyorum"

Perihan Avcı’nın evinde açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, “Ramazan Ayı münasebetiyle ev ziyaretleri yapıyoruz. Bugün, Perihan Hanım’ın evinde misafiriz. Genç, yakışıklı oğluyla birlikte yaşıyor. Oğlumuzun başarısını inşallah hep beraber göreceğiz. Şu an çok başarılı bir talebe, biz de dua ediyoruz. Bugün hem annemizi hem de oğlumuzu ziyaret edelim, dedik. Hal hatır soralım, dedik. Allah, sağlık ve sıhhatle her sene bu zamanlara çıkmayı nasip etsin. Allah, Ramazan Ayı’nın feyzinden ve bereketinden faydalanmayı nasip etsin. Ben, ailemize teşekkür ediyorum. Allah, çocuklarımızın acısını göstermesin, sağlıklı uzun ömür versin” ifadelerini kullandı.

