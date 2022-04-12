Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji sergisi Kültürel Miras Enstitüsü’nde açılacak

Fotoğraf sanatının duayenlerinden Ara Güler'in arkeoloji fotoğraflarından oluşan “Tarih Size Bakıyor: Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji” adlı sergi, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde tarih ve fotoğraf tutkunlarını zamanda yolculuğa çıkaracak.

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin iş birliğiyle kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde “Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji” temalı sergi açılışı ,müzik dinletisi ve filim gösterimi düzenlenecek. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nde sanatseverlerle buluşacak olan Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji” temalı serginini açılışı 14 Nisan Perşembe günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Serginin açılışına Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Hakan Tanrıöver, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı AB Projeleri Koordinatörü Hale Ural, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katılacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşaviri Hakan Tanrıöver, Gaziantep ve Türkiye için önemli bir kazanç olan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün henüz resmî açılışı yapılmamasına karşın şimdiye kadar bir çok bilimsel ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yaptığını belirterek, "Enstitü şimdi de görkemli bir sanat etkinliği için kapılarını açıyor. “Tarih Size Bakıyor Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji” sergisine tüm sanatseverleri bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.