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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te Ramazan coşkusu sürüyor

İHA

Gaziantep'te Ramazan coşkusu sürüyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı müze ve çocuk kütüphanelerinde geleneksel Ramazan şenlikleri çerçevesinde KaragözHacivat Gölge Oyunu çocuklarla buluşurken, Ramazan ayına özel ayak tenisi ve 3X3 basketbol şenliği için ise hazırlıklar tamamlandı.
Ramazan ayına özel etkinlikleriyle Ramazan sevinci ve coşkusunu genç ve çocuklara taşıyan Büyükşehir Belediyesi, yeni programlar da hazırladı. Bu çerçevede Hamam Müzesi, Oyuncak Müzesi ve Emine Göğüş Mutfak Müzesi’yle çocuk kütüphanelerinde Ramazan ayının ilk akla gelenlerinden Karagöz Hacivat Gölge Oyunu çocuklara sunuluyor. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı tarafından yapılan gölge oyunu etkinliği ilerleyen günlerde okullarda da gösterilere başlayacak.
Spor müsabakaları için geri sayım başladı
1645 yaş aralığındaki sporcuların katılabilecekleri Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 141516 Nisan tarihlerinde Hasan Doğan Futbol Sahası’nda düzenlenecek. Kadınlar ve erkekler olmak üzere 2 kategoride yapılacak müsabakalarda birinci olan takıma bisiklet, ikinci olan takıma eşofman ve satranç takımı, üçüncü olan takıma eşofman takımı hediye edilecek. Müsabakalarla ilgili 0534 471 90 69 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.
Ramazan Etkinlikleri çerçevesinde planlanan müsabakalar çerçevesinde Ertuğrul Gazi Spor Salonu’nda 1920 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 3X3 Basketbol (Masterlar) Turnuvası ise 26 yaş üzeri vatandaşlar arasında yapılacak. 3 kişiden oluşan takımlarla yapılacak, kadınlar ve erkekler olarak 2 kategoriden oluşacak mücadelelerde birinci olan takıma bisiklet, ikinci olan takıma eşofman ve satranç takımı, üçüncü olan takıma eşofman takımı hediye edilecek.
Katılım sağlamak veya bilgi almak isteyenler 0 533 153 63 20 numaralı telefondan veya gbbsporsube@gmail.com eposta adresinden irtibat kurabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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