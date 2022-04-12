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İftara yetişemeyenlerin imdadına ekipler yetişiyor Şahinbey'de ''iftara 5 kala'' ile projesi ile vatandaşlar yolda orucunu açabiliyor

İHA

İftara yetişemeyenlerin imdadına ekipler yetişiyor Şahinbey'de ''iftara 5 kala'' ile projesi ile vatandaşlar yolda orucunu açabiliyor

Şahinbey Belediyesi iftara yetişemeyen vatandaşlar için ‘İftara 5 Kala’ projesi ile şehrin yoğun olan kavşaklarında kumanya dağıtımı gerçekleştirdi.
Şahinbey Belediyesi iftara evine yetişemeyip, trafikte yakalanan vatandaşlara ‘İftara 5 Kala’ projesi ile kumanya paketi dağıtarak iftarlarını açmalarını sağlıyor. Paylaşmanın ve birlikte olmanın simgesi olan Ramazan Ayı’nda trafik yoğunluğu nedeniyle iftara yetişemeyenlerin yanında Şahinbey Belediyesi vardı. Özellikle trafik akışının yoğun olduğu iftar saatlerinde yolda kalan sürücüler ve otobüslerdeki vatandaşlar, dağıtılan kumanyalarla oruçlarını açıyor.
“Vatandaşlara iftariyelik veriyoruz”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu iftara yetişemeyenler için “İftara 5 kala” uygulaması yaptıklarını belirterek, “Geleneksel hale getirdiğimiz “İftara 5 Kala” projemiz ile işlerinden evlerine giden vatandaşlarımızın ve görev başında olan şoförlerimizin oruçlarını açmaları için kavşaklarda kumanya dağıtıyoruz. Projemizin ismi “İftara 5 kala” trafikte ve kırmızı ışıkta bekleyen vatandaşlarımıza iftariyelik veriyoruz. Vatandaşlarımız ezan okunduğunda yolda iftarlarını açabiliyorlar. Böylelikle eve gidinceye kadar aç kalmamalarını sağlıyoruz. Bu uygulamayla vatandaşlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz” dedi.
“Şahinbey belediyesi teşekkür ediyoruz”
Şahinbey Belediyesinin iftar saatinde kendilerine iftarlık dağıtmasından oldukça memnun olan sürücüler, “İftar vaktine yolda yakalanmıştık ama Şahinbey Belediyesi ekipleri bizlere Ramazan’ın bereketini ve birliğini bir kez daha gösterdiler. Şahinbey Belediyesi’nin geçmiş yıllardan bu yana sürdürdüğü bu uygulama ile iftarımızı açtık. Bu uygulamaya katkı sağlayan ve destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ayrıca böyle bir uygulama yaptığı için Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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