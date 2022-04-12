Gaziantep'te merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 27 gözaltı Operasyonda yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi

Gaziantep merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda organizatörlerinde aralarında bulunduğu 27 şüpheli yakalandı. Operasyonda yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon yaptı. Gaziantep merkezli 4 ilde gerçekleştirilen planlı operasyonda organizatörlerinde aralarında bulunduğu 27 şüpheli yakalandı.



Yakalanan şahısların banka hesapları donduruldu

Yakalanan şüpheli şahıslardan 25'inin banka hesapları alınan MASAK raporu incelemesi sonucu dondurulurken, suç gelirleri ile elde edildiği tespit edilen 1 araç ve 1 gayrimenkule el konuldu. İki adet araca ise satılamaz şerhi konuldu.



Yüklü miktarda TL ve döviz ele geçirildi

Operasyonda yapılan aramalarda ise 594 bin 700 TL, 52 bin 900 euro, 152 bin 212 dolar, 1 adet tabanca ile çok sayıda kredi kartı ve suç unsurlu dijital materyal ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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