'Sahte pasaport' şüphelisi, polis operasyonuyla yakalandı 

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sahte pasaport ve evrak düzenlediği kişileri Avrupa'ya gönderdiği öne sürülen M.İ., evine yapılan polis baskınıyla yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki şüphelinin sahte pasaport ve evrak düzenlediği kişileri Avrupa'ya gönderdiği ihbarıyla harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takiple şüphelinin M.İ. olduğunu belirledi. Adresi belirlenen M.İ., evine yapılan baskınla gözaltına alındı. Şüphelinin ev ve otomobilindeki aramalarda 8 kişi adına düzenlenen pasaport ve yurt dışı para transferine ait dekontlar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.İ.'nin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep
2022-04-13 15:51:45
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