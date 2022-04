‘Bilim Tırı’ ile imkanlar kırsal mahallelerdeki okullara taşınıyor

Şahinbey Belediyesi bünyesinde hizmet veren Deneyap ve Bilim Şahinbey Atölyeleri, “Bilim Tırı” ile merkezin imkanlarını kırsal mahallelerdeki okullara taşıyarak, öğrencilere bilimi sevdiriyor.

Eğitime ve Bilime büyük önem veren Şahinbey Belediyesi bünyesinde hizmet veren Deneyap ve Bilim Şahinbey Atölyelerini kırsal mahallerdeki okullara taşıyor. Kırsal mahallelerdeki çocuk ve gençlere hizmet veren ve içinde 21 sergi düzeneğinin bulunduğu Bilim Tırı, Güneş Enerjisi Kullanım Alanı, Pisagor Teoremi, Basınç Deneyleri, Küresel Isınma, Topoğrafya, Hologram, Güneş Sistemi, VR gözlük Robotik Alanı konularında çocuklara görsel eğitimler veriyor.

Öğrencilere hizmet verecek

Yenilenebilir ve temiz enerji gibi güncel konularda farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile işbirliği yapan Şahinbey Belediyesi, her hafta bir başka okulda öğrencilere hizmet vermeye devam edecek. Şahinbey Bölgesinde ki, kırsal mahallelere ve okullara giden Bilim Tırı bine yakın öğrenci ile bir araya geldi. Uzmanların da eşlik ettiği Bilim Tırı, aynı zamanda öğretmen ve öğrencilerin sorularına yanıtlar vererek yeni nesillere deneyimleyip bilimi sevdirmeye devam edecek.

“Gençlerimizi geleceğe hazırlıyoruz”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu tüketen değil üreten ve geliştiren Türkiye için önemli projelere imza atıldıklarını belirterek, “Şahinbey Belediyesi olarak açmış olduğumuz Deneyap atölyelerinde öğrencilerimize doğa, teknoloji, matematik, tasarım, uzay ve havacılık alanlarında eğitimler veriyoruz. Amacımız gençlerimizi teknoloji ile buluşturmak. Bu atölyelerde teknolojik anlamda merakı, ilgisi ve kabiliyeti olan gençlerimizi çok daha ileri noktalara taşımak. Şu an uzay ve teknoloji çağındayız. Gençlerimizi eğitmenlerimizle çağa hazırlamak için her türlü gayreti sarf ediyoruz. Bilim Tırı ile merkezdeki öğrencilerimizin yararlandığı imkanlardan kırsal kesimdeki gençlerimiz ve öğrencilerimizde yararlanmış oluyor. Amacımız gençlerimizi daha da bilinçlendirerek, geleceğe hazırlamak" dedi.

“İlk defa gördük”

Bilim Tırı’ndaki birçok materyallerle ilk defa tanışan öğrenciler Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, “Bilim Tırı’ndaki üç boyutlu sanal gerçekliği, robotları ve birçok şeyi ilk defa gördük. Bizim için oldukça faydalı ve eğitici bir deneyim oldu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederiz” diye konuştu.

