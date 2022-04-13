HKU’da “Gaziantep, Turizm ve Sürdürülebilirlik” konulu etkinlik

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ) 46. Turizm Haftası çerçevesinde “Gaziantep, Turizm ve Sürdürülebilirlik” konulu bir etkinlik düzenledi.

Etkinlikte Gaziantep’in turizm konusunda sürdürülebilirliği için gerekli konular konuşmacılar tarafından değerlendirildi. Programda konuklar konuşmacı olarak sunumlarını gerçekleştirirken öğrenciler de etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

“Turizm bir ülkenin kalkınması için son derece önemlidir”

Programın açılış konuşmasını İletişim Fakültesi Dekanı ve HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan yaptı. Turizmin önemi, pandemi sonrası turizm faaliyetleri ve bu süreçte dijitalleşmenin önemini anlatan Küçükerdoğan, “Üniversitemiz tarafından turizm anlamında farkındalık oluşturmak ve bilinçlenmek açısından son derece önemli bir programda bir aradayız. Bu tarz programlarla Gaziantep için turizme yönelik çalışmaların arttırılması kentin gelişimine önemli katkı sağlayacaktır. Turizm bir ülkenin kalkınması için son derece önemlidir. Bireylerin farklı kültür ve düşünceleri öğrenmesi turizm ile mümkündür. Bu anlamda bir ülkenin kültürel mirasını, değerlerini koruyabilmek ve buna sahip çıkabilmek için turizm olmazsa olmazlardandır. Ayrıca turizm, bireylerin farklı kültürleri tanıyıp dünyaya farklı bir perspektifle bakmasını sağlar” dedi.

Gaziantep’te turizm

Programda ilk olarak Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, “Gaziantep’te Turizm” konusu altında sunum ve konuşmalarını gerçekleştirdi. Öztürk, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Gaziantep özenlindeki kültürel ve turizm içerikli faaliyetlerini etkinlik çerçevesinde anlattı. Gaziantep’in kültürel ve tarihi destinasyonlarına dair istatistiki bilgiler ile yemek kültürüne dair çalışmaların detaylarını da paylaşan Öztürk, kültür ve turizm çalışmaları konusunda bilgi alışverişinde bulunarak pandemi sürecinde Gaziantep’te turizm açısından alınan önlemleri anlattı.

Sürdürülebilir kalkınma ve turizm

Programın bir diğer konuşmacısı Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Furkan Baltacı, “Sürdürülebilir Kalkınma ve Turizm” konusuyla sunum yaptı. Dünyada ve Türkiye’deki turizm faaliyetlerini anlatarak sunumuna başlayan Baltacı, Birleşmiş Milletler (BM) raporlarında paylaşılan istatistiki bilgilerin paylaşımında bulundu. BM’nin sürdürülebilirlik çerçevesinde ele aldığı konu başlıklarını dinleyicilere anlatan Baltacı, Gaziantep’te sürdürülebilirlik başlığı altında alternatif turizm yöntemlerinin şehrin tanıtımına ve kazanımına olan katkısında değindi.

Yerel kimlik olarak Gastronomi ve turizm ile ilişkisi

Programın son konuşmacısı olarak sunumunu yapan Öğr. Gör. Ceyhun Uçuk, “Yerel Kimlik Olarak Gastronomi ve Turizm ile İlişkisi” konulu sunumunu yaptı. Turizm, gastronomi turizmi, yerel kimlik, kültür konularında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler aktaran Uçuk, gastronominin disiplinler arası yapısından bahsetti. Bu bağlamda Nöroloji ve Nöropazarlama konularına değinen Uçuk, mutfak kültürünün günümüzde nasıl korunması gerektiğine dair yeni yaklaşımlara değindi.

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